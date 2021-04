6 Semne ca el nu este sufletul tau pereche

Singurul lucru la care nu ar trebui sa renunti vreodata este speranta. Aminteste-ti ceea ce meriti. Lupta pentru iubirea adevarata. Intr-o zi, soarta iti va zambi si toate piesele puzzle-ului se vor aranja.

1. El se asteapta sa fii cineva care nu esti.

Nu schimba persoana care esti cu adevarat pentru nimeni

Este mai bine sa pierzi pe cineva si sa ramai in continuare cine esti tu decat sa ramai cu el si sa te schimbi. Este mai usor sa vindeci o inima franta decat sa ai o identitate spulberata. Este mai usor sa umpli un spatiu gol din viata ta, spatiu in care era cineva, decat sa umpli spatiul gol din interiorul tau, spatiu in care erai chiar tu.

2. Actiunile sale nu se potrivesc cu cuvintele sale

Cu totii meitam pe cineva care ne ajuta sa vedem viata in culori. Cineva care iubeste sa fie in preajma noastra. Cineva care nu doar face promisiuni, ci si respecta aceste promisiuni. Adevarata iubire este o promisiune facuta din inima - tacuta, nescrisa, sincera.

3. Simti ca il fortezi sa te iubeasca

Nu poti forta pe nimeni sa te iubeasca. Nu trebuie sa implori pe cineva sa ramana in viata ta... mai ales cand nu pare sa isi doreasca asta. Sfarsitul iubirii nu este sfarsitul vietii. Ar trebui sa fie inceputul unui nou capitol. Daca cineva te iubeste cu adevarat nu iti va da niciodata un motiv sa te indoiesti de asta.

Pasiunea este incredibila, insa intr-o relatie adevarata trebuie sa existe mult mai mult de atat. Daca simti ca el este atras de tine doar datorita aspectului tau fizic, este clar ca nu va ramane langa tine pentru totdeauna.

5. Simti ca te tradeaza destul de des

Iubire inseaman sa oferi cuiva sansa sa te raneasca, insa sa ai incredere ca nu o va face niciodata in mod voit. Cand ai incredere completa intr-o persoana, vei obtine automat unul dintre urmatoarele doua lucruri: un prieten pentru o viata sau o lectie de viata. Oricum ar fi, exista un rezultat pozitiv. Fie primesti confirmarea ca acestei persoane ii pasa de tine, fie ai ocazia sa o elimini din viata ta si sa faci loc celor carora chiar le pasa de tine.

6. Simti ca nu ti se ofera sansa sa spui ce ai pe suflet

Uneori, un argument salveaza o relatie, in timp ce tacerea o distruge. Vorbeste, spune ceea ce simti, astfel incat sa nu ai regrete. Viata nu inseamna sa ii faci pe altii fericiti. Viata inseamna sa fii sincera si sa impartasesti fericirea ta cu cei din jurul tau.

