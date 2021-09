Oana Maria Constantin este vedeta TV care, de luni până vineri, de la 16:00 – 17:00, te pune în fața provocărilor necunoscutului. Prin intermediul emisiunii „Dincolo de ceea ce știm”, împreună cu invitații ei, vedeta Metropola TV invită telespectatorii într-o lume fascinantă, plină de necunoscute care se transformă în cunoscute.

Te invit să citești un interviu interesant în care o să o descoperi cu adevărat pe Oana Maria Constantin.

Oana care crezi că este De Ce-ul tău în activitatea pe care o ai, dar și în viața personală?

“De ce?” a fost cred că prima întrebare pe care mi-am pus-o încă de mică. Întotdeauna am fost foarte curioasă, probabil și datorită zodiei (sunt varsător 😊, însă mai mult de atât mi-a plăcut să cunosc ce se află „în spate”. Mă gândesc acum că și asta m-a ajutat să devin ceea ce sunt. Și totodată acest „de ce” m-a condus către mine, m-a ajutat să mă descopăr. De obicei, nu îmi iau viața ca atare, ci mai degrabă, vreau să aflu de ce se întâmplă anumite lucruri în viața mea și constat că totul are un sens, că nimic nu e întâmplător. Și asta reflectă foarte bine și ceea ce fac eu prin „Dincolo de ceea ce știm”.

„Sunt omul care scrie povești cu ajutorul imaginilor!”

Când și cum ți-ai dat seama că vrei să faci tv?

Wow! Când mă jucam” de-a vânzătoarea de ziare”😊 Și s-a întâmplat! La 17 ani, când am intrat în presa scrisă ca redactor la Gazeta de Prahova, eu fiind din Ploiești. Hmmm....și ca să revin la copilărie, am avut 3 opțiuni: actriță (da, am făcut și teatru mulți ani), arheolog și jurnalist. Acum, din păcate cu actoria nu am mai continuat (m-am lăsat influențată de cei din jurul meu care îmi spuneau că nu se câștigă bani din teatru, încă regret!), la arheologie trebuia să dau tocmai în Constanța si nu am fost pregatită să plec atât de departe de casa mea, iar varianta a 3 a a fost cea mai la îndemână. Dar, cred că a fost destinul aici, pentru ca de când lucrez, de aproximativ 17 ani, pot să spun că nu a fost vreun proiect pe care să-l fi făcut dintr-un alt motiv decât pasiune și dragoste pentru ceea ce fac. Și așa că de atunci, până în prezent, am lucrat la diferite televiziuni, am avut diferite proiecte, în principal ca regizor sau ca producător de conținut. Mai pe înțelesul tuturor, am fost omul care scrie povești cu ajutorul imaginilor😊

Care este persoana căreia vrei să-i mulțumești pentru tot și de ce? Ai vreo poveste aici?

Fiecare om din viața mea are o importanță. Niciunul nu intră așa pur și simplu, sau iese pur și simplu. Toți cei care mă inconjoară au un sens pentru mine și chiar dacă am avut parte și de cei cu care nu am rezonat neapărat și acelora le mulțumesc pentru că m-au învățat tot despre mine, m-au învățat să-i accept așa cum sunt și m-au învățat totodată să pun limite, limite sănătoase...

„Dincolo de ceea ce știm” … este ceea ce simțim. Sunt un om al simțirii, un trăitor….Această emisiune este o extensie de-a mea, a felului meu de fi. Când am luat decizia față de mine că este vremea să mă las a fi văzută și să mă manifest așa cum sunt , a apărut acest proiect… ca o sincronicitate. Interesant a fost când am ales numele, am stat într-o seară să mă gândesc ce nume i s-ar potrivi acestui proiect… Și nu mi-a plăcut niciunul dintre cele pe care le gândisem… Și apoi, a venit un moment în care mi-am liniștit mintea și nu m-am mai gândit…iar atunci a venit : „Dincolo de ceea ce știm”. Atât de mult am simțit că este ceea ce trebuie încât nu am avut nicio îndoială că nu o să fie acceptat de către superiorii mei. Și așa a fost…Știu că este o emisiune făcută în scop divin și Doamne Doamne a vrut să se întâmple asta.

“Suntem unici prin ceea ce facem și ceea ce suntem!”

Eu ca și telespectator mi-am însușit acest program ca pe unul care ma ajută să mă dezvolt personal, să înțeleg lucruri care mă scot cumva din zona mea de confort și chestiuni care mă fac să realizez că există și altceva în afara palpabilului de zi cu zi. Consider că mă „crește” în fiecare zi. Pe tine cum sau cu ce te-a crescut emisiunea pe care o prezinți la Metropola TV?

Îți mulțumesc pentru apreciere! Când am știut că o să fac această emisiune, am avut o teamă: aceea că nu o să pot să livrez 5 emisiuni pe săptămână , pentru că presupune și o documentare, ai nevoie și de invitați cu care să realizezi emisiunea, etc., și dincolo de acestea faptul că sunt genul de om care are nevoie de timp și de experiența pentru a asimila informația. Fiind o emisiune de suflet, nu funcționa să învăț ca la școală, de multe ori doar mental. Și m-am temut că nu o să reușesc. Dar nu a fost așa, tot Cineva de Sus m-a sprijinit și mi-a dat putere de asimilare și de a discerne unele informații. Da, avem nevoie și de filtrul propriu. Pe scurt, să iau ce mi se potrivește. Și așa am făcut în prima lună, până când m-am obișnuit cu ritmul...apoi, pot să spun că mă aflu într-un firesc, chiar dacă sunt subiecte diferite și poate de care nu am auzit...spre ex., când mi s-a spus prima oară de Human Design, am crezut că e un brand de haine😊(este un sistem de autocunoaștere care îmbină și astrologia). Desigur, cel mai mult și mai mult m-a ajutat faptul că am ani de zile de când aprofundez…de când am luat hotărârea să aflu Cine Sunt ? și De ce am venit pe lumea asta? , apropo de De ce-ul de mai sus. Și uite îți mai zic ceva, când aveam 6 ani , mă întrebam De ce avem doar o singură viață?…nu am crezut că este doar atât. Și nici acum, nu cred😉

Atunci când mi-am făcut documentarea pentru acest interviu, am scotocit - trebuie să recunosc - și detalii din viața ta persoanală. N-am găsit mare lucru, fapt ce a provocat o mareee curiozitate în sufletu-mi. Ce ți-ai dori, Oana, să știe publicul despre tine, despre femeia Oana Maria Constantin?

Sunt mamă, am o fetiță foarte frumoasă care are 11 ani și de care sunt foarte mândră. Este artistă, desenează și pictează” într-un mare fel”. Și acum, ca să o citez pe ea: Desenez pentru că așa mă relaxez eu, mama! Nu-i așa că e interesant?

Este cea în care m-am oglindit mult timp. Au fost momente când îmi arată fricile mele, frici pe care le avea și ea, la ea într-un context firesc (și aici mă refer din punct de vedere al vârstei) și nu știam să i le explic pentru că nu le rezolvasem. Daaar, pentru că dincolo de întuneric este lumină, fricile s-au dizolvat, lucrând bineînțeles cu mine.

Sunt un om profund, vesel, cu o bucurie chiar copilărească, îmi place să ma bucur de orice, de simplitate, de frumos, de urât 😊Iar ca femeie, îmi place să tachinez atunci când îmi place un bărbat. Mai multe nu vă zic😊

Spune-mi, te rog, care sunt 5 cele mai puternice povețe pe care le-ai primit de la părinți, în copilărie, povețe care-ți ghidează și astăzi pașii?

Am 2 vorbe pe care mi le-a spus dirigintele meu, la sfârșit de clasa a 8 a și pe care mi le-am notat pe foaie, să nu le uit. “Nimic nu este întâmplător în viață!” “ Suntem unici prin ceea ce facem și ceea ce suntem!”. Așa este…mi le-am asumat și m-am ghidat dupa acestea, dar mai mult dintr-un firesc pentru că le-am înțeles cu adevărat. Iar la mine înțelegerea vine din experiențe.

Oana la ce ai spune NU întotdeauna, și DA întotdeauna?

Îmi testez limitele cu întrebarea asta…dar pentru că nu aș vrea să fiu “ așa de profundă”, îți răspund simplu: NU la florile rupte (din prea multă iubire față de natură și față de flori) și DA, LA CIOCOLATĂ!!! Chiar dacă nu mai mănânc dulciuri de 2 ani, mănânc din aceea fără zahăr și tot mănânc😊

