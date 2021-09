Feli lansează Adu-ți aminte, o piesă solară despre bucuria lucrurilor simple

Alergătorule prin viață, tot ce te rog este să asculți piesa aceasta și să-i trăiești versurile. Simplu și atât de frumos!

comunicat de presa: Feli lansează „Adu-ți aminte”, un cântec direct din inima artistei cu mesaj pentru fiecare dintre cei care uită în goana zilnică să se bucure de lucrurile simple. „Alergătorule prin viață, tot ce te rog este să asculți piesa aceasta și să-i trăiești versurile. Simplu și atât de frumos!”, îndeamnă Feli cu zâmbet larg și joacă în suflet iubitorii de muzică și de viață.

„Adu-ți aminte” aduce și o premieră de suflet pentru Feli, pentru că este primul videoclip în care apare ca actor, jucător și „motor” de veselie fetița ei, Nora Luna. „Nu era în plan să apară Nora Luna în clip. În mintea mea ea încă e micuță-micuță, dar când am primit propunerea de la scenarista Raluca Netca, am acceptat instant, pentru că mi s-a părut firesc și frumos. Și așa am avut parte de filmări ca în familie, mai ales că a participat și Ellie, fetița chitaristului meu, iar Nora Luna a fost într-o continuă veselie. Am fost partenere de joacă pe platoul de filmare și a fost atât de frumos! Și azi când se joacă acasă cu păpușile, le tot spune că merge la studio că are de făcut videoclip!”, povestește Feli.

O coproducție Cat Music și HaHaHa Production, „Adu-ți aminte” este pornit dintr-un trio de compoziție între Feli și doi dintre compozitorii și producătorii de la HaHaHa Production de care o leagă o istorie plină de apreciere, inspirație și hituri, Dorian Micu și Șerban Cazan. „Șerban Cazan face parte din viața mea de la începuturile în HaHaHa Production. Cu el am scris «Cine te crezi», primul meu single, «Creioane colorate», «Două inimi» și multe alte piese, iar Dorian Micu este un artist pe care îl prețuiesc mult și un songwriter de excepție care a co-scris multe piese-hit ale lui Smiley. Mă bucur mult de acest trio muzical pe «Adu-ți aminte»”, povestește cu mândrie Feli despre echipa ei.

Vizionare placuta