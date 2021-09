Yasiris și El Completo RD lansează Búscate a otra

Yasiris și El Completo RD colaborează pentru prima dată și lansează „Búscate a otra”, un single latino ce îți rămâne întipărit încă de la primele acorduri.

comunicat de presa: Compus de către Yasiris și El Completo RD, „Búscate a otra” este despre o poveste de dragoste ce a ajuns final, iar protagoniști în propriul clip sunt chiar Yasiris și El Completo RD ce joacă rolul cuplului care cândva s-a iubit, dar nu are puterea să rupă definitiv „legăturile”.

„Am călătorit la El Seibo (o provincie din Republica Dominicană) și m-am întâlnit cu El Completo RD cu intenția de a face muzică cu esență cu ritmuri atrăgătoare și a ieșit acest dembow «Búscate a otra». Totul a decurs foarte natural, iar în 3 ore am avut piesa pregătită. În timp ce noi fredonam «Búscate a otra», Asther ne-a propus să încercăm și un sound de bachata, iar ce am auzit a fost fix ce ne doream. Restul piesei a fost ca «ultima bucată de tort» ca să zic așa. Eram cu toții în studio cu aceeași vibrație și cred că de aceea a fost atât de ușor pentru noi să creăm această melodie. Videoclipul este produs de Marron HD, foarte cunoscut aici în Republica Dominicană. Am avut clar viziunea că trebuie să filmăm în cartierul în care m-am născut și am crescut și așa așa a fost. Vreau ca întreaga lume să știe că sunt dominicană și că sunt dintr-un cartier umil, cu oameni minunați și amabili și cred că vor putea aprecia asta în clipul video. Vibe-ul la momentul filmării era minunat și noi ne-am simțit incredibil", povestește Yasiris.

Câștigătoare a concursului „Gana Con Tu Voz”, Yasiris (Alba Yasiris Almonte Díaz) a lansat în 2018 primul single din carieră: „Hasta Manana (Mmm)”, feat. Ilinca, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2017. A urmat apoi colaborarea cu Juan Magan, Mohombi și Hyenas pentru „Claro Que Si”, hit care a fost no.1 în România în topurile de specialitate și a adunat peste 20 milioane de stream-uri la nivel mondial pe platformele digitale. „Dame” este a doua colaborare a artistei cu Hyenas, ce a adunat peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube. În vara lui 2019 lansează alături de Isasi B. și Bella Santiago „Tu Perdición”, single ce a cucerit topurile muzicale din Spania. Artista a colaborat și cu Jacobo Ostos pentru piesa „Jangueo” nominalizată la premiile muzicale Urban Music Awards în Spania, „Mi Suerte” și alături de Robert Morr și David Marley a lansat „Salgo Sin Ti”.

Artistul momentului din Republica Dominicană, El Completo RD, se alătură label-ului Cotorra Music Group LLC, după ce a obținut succes la nivel mondial cu „Una Mala Remix”. Piesa, în colaborare cu Chimbala are deja peste 20 de milioane de vizualizări pe Spotify și peste 4 milioane de vizualizări pe YouTube.

În plus, a obținut și un disc de platină și se află în primele 30 cele mai ascultate melodii în Spania de mai bine de 16 săptămâni și în lista TOP 50 din Spania pe Spotify.

El Completo RD este gata să revoluționeze muzica urbană din Spania, promițându-ne că ne va oferi mari succese și colaborări care ne vor face să ne bucurăm de ritmul latin mai mult ca oricând.

Vizionare placuta