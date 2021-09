ABBA a revenit cu ABBA VOYAGE, un concert revolutionar si un nou album, Voyage

ABBA a revenit! Agnetha, Bjorn, Benny si Anni-Frid au revenit cu „ABBA VOYAGE”

comunicat de presa: Un concert revolutionar si un nou album – "Voyage"

ABBA, unul dintre cele mai de succes grupuri pop din toate timpurile, a anuntat pe 2 septembrie 2021, ca, pentru prima data in 40 de ani, a revenit cu un concert revolutionar in care cei patru membri, Agnetha, Bjorn, Benny si Anni-Frid vor sustine un show live digital si vor lansa un nou material discografic.

Versiunile digitale ale membrilor ABBA au fost create in ultimele luni prin motion capture si tehnici de show live de catre o echipa formata din 850 persoane de la Industrial Light & Magic.

La 40 de ani de la anteriorul material discografic, „The Visitors”, ABBA nu doar ca a inregistrat doua cantece noi, „I Still Have Faith In You” si „Don’t Shut Me Down”, dar cei patru membri au lucrat la un album intreg.

Inregistrat in studioul lui Benny din Stockholm, materialul „Voyage” va fi lansat la nivel international pe 5 noiembrie, alaturi de Universal Music Group.

ABBA Voyage va incepe pe 27 mai 2022, la ABBA Arena, un spatiu cu o capacitate de 3000 locuri din cadrul Queen Elizabeth Olympic Park, Londra. Biletele vor fi puse in vanzare pe 7 septembrie, insa preinregistrarile se pot realiza pe abbavoyage.com.

Concertul ABBA Voyage a fost realizat cu ajutorul: Svana Gisla – producator (David Bowie – Blackstar / Lazarus, Beyonce & Jay Z pentru HBO), producatorul Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean -“In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), directorul Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), producator executiv Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) si coregraful Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

Producatorii Svana Gisla si Ludvig Andersson au declarat:

„„Magia ABBA și eforturile imense ale întregii echipe magnifice ating astăzi o etapă mult așteptată. A putea împărtăși, în sfârșit, acest efort cu toata lumea este un moment de care suntem mândri și abia așteptăm să vă uram bun venit pe arena noastră din estul Londrei, un loc în care suntem atât de fericiți că suntem.”

Baillie Walsh, Director: "Am văzut ABBA câștigând concursul Eurovision în 1974 și niciodată nu mi-am imaginat că 47 de ani mai târziu voi fi alături de ei în această călătorie extraordinară. Viața este uneori ciudată și minunată".

Wayne McGregor, coregraf: „Imaginați-vă: crescând în nordul Angliei în anii ’70 și învățând să dansați în sală pe cântecele incredibile ale ABBA. Aveam 8 ani și eram total transportat. Avansează rapid până în 2020, fiind în Suedia și dansând cu ABBA - în viața reală! Eram pe punctul de a avea 50 de ani și am fost din nou transportat total. Aceasta este magia ABBA. Am împărtășit multe aventuri creative și vesele cu o echipă îndrăzneață pentru a face imposibilul posibil pentru ABBA Voyage: magie tehnologică, imersiune de vârf și inovație de divertisment. Și încă în inima ei plină de foc, avem pur și simplu melodii noi, mișcări noi, melodii clasice, mișcări clasice: ABBA este DANS și va fi întotdeauna. Ne vedem pe ringul de dans.”

: „Încă de la începutul carierei mele și având privilegiul de a lucra direct cu ei de mulți ani de atunci, a fost o bucurie extraordinară să fiu înconjurat de ABBA și muzica lor. Creativitatea lor nemărginită și melodiile atemporale ne fac să dorim să ne parteneriem cu ei în tot ceea ce fac, pentru că știm că va fi pur și simplu grozav.”

Videoclipul piesei „I Still Have Faith In You” a fost regizat de catre Shynola.

Cu aproape 400 de milioane de albume vândute în întreaga lume, 17 hit-uri nr. 1 și peste 16 milioane de stream-uri săptămânal, ABBA este unul dintre cele mai de succes grupuri muzicale din lume, din toate timpurile. Încă de la descoperirea lor cu piesa „Waterloo”, în 1974, muzica ABBA a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume. Astăzi, cântecele pe care le-au creat - scrise și produse de Benny Andersson și Björn Ulvaeus și interpretate vocal cu pasiune și angajament de Agnetha Fältskog și Anni-Frid „Frida” Lyngstad - sunt considerate ca o parte importantă a istoriei muzicale internaționale. În secolul 21, ABBA este mai populara ca niciodată. ABBA Gold, lansat inițial în 1992, și-a trecut recent cea de-a 1000-a săptămână in topul albumelor din Marea Britanie, primul album din istorie care a atins această etapă. Conținutul care utilizează hashtagul #ABBA pe TikTok a atins recent un miliard de vizualizări, fără ca catalogul să fie disponibil oficial pe platformă. ABBA a fost introdusa în Rock N’Roll Hall of Fame în 2010, iar ‘Dancing Queen’, una dintre cele mai îndrăgite melodii, a fost adăugată în GRAMMY Hall of Fame, în 2015.

"A trecut ceva timp de când am făcut muzică împreună. Aproape 40 de ani, de fapt. Am făcut o pauză în primăvara anului 1982 și acum am decis că este timpul să o încheiem.

Oamenii spun că este o nebunie să aștepți mai mult de 40 de ani între albume, așa că am înregistrat o continuare a „The Visitors”. Ca să spunem adevărul, principala inspirație pentru a înregistra din nou vine din implicarea noastră în crearea celui mai „ciudat” și spectaculos concert la care ai putea visa vreodată. Vom putea să ne așezăm în public și să ne urmărim eul nostru digital, care ne interpretează melodiile pe o scenă, dintr-o arenă personalizată din Londra, în primăvara anului viitor. Ciudat și minunat! Pentru toți cei care cu răbdare ne-ați urmărit într-un fel sau altul în ultimele decenii: Vă mulțumim că așteptați - este timpul să înceapă o nouă călătorie.

Noi o numim „Voyage” si ne duce in ape neexplorate.

Cu ajutorul sinelui nostru mai tânăr, călătorim în viitor. Nu este ușor de explicat, dar apoi nu s-a făcut până acum.

„Cred ca e foarte dificil sa spun care este cea mai mare bucurie pentru mine (Benny). Daca este vorba despre implicarea in crearea acestui concert sau daca este vorba despre timpul petrecut impreuna in studio, dupa 40 ani.

Cred că a le auzi din nou pe Frida și Agnetha cântând este greu de învins. Când veți ajunge pe arena, ne veți avea pe noi patru, împreună cu o trupă de 10 membri, absolut glorioasă. Și chiar dacă nu suntem în carne și oase, vom fi chiar acolo, datorită muncii echipei creative și a ILM.”

„Primele sesiuni din 2018 au fost atât de distractive și când Benny a sunat și m-a întrebat (Anni-Frid) dacă aș lua în considerare să mai cânt, eu am sărit la el! Și ce melodii!! Respectul și dragostea mea se îndreaptă către acești compozitori excepțional de talentați, cu adevărat geniali! A fost o bucurie imensa să lucrez din nou cu grupul. Sunt atât de fericita cu ceea ce am făcut și sper cu drag ca fanii noștri să simtă același lucru.”

„Când ne-am reunit în studio, eu (Agnetha) nu aveam idee la ce să ne aștept... dar studioul lui Benny este un mediu prietenos și sigur și, înainte de a-mi da seama, m-am bucurat cu adevărat! Cu greu îmi vine să cred că, în sfârșit, a venit momentul să împărtășesc asta lumii!"

Sunt adevărați muzicieni cele doua, am fost complet impresionat (Bjorn) de felul in care au livrat cantecele. Sunt cu adevarat muzicieni, neimpresionate de glamour-ul de pop star, dar avand mult timp sa fie creative in studio. Proiectul „Voyage” ne incarca cu energie in foarte multe moduri.

Deci, din nou, vă mulțumim că ati așteptat! Sperăm să vă vedem în „Arena ABBA” și da, pentru că am infuzat o mare parte din sufletele noastre în acele avataruri. Nu este o exagerare să spunem că ne-am întors.”

Vizionare placuta