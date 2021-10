A fost lansata coloana sonora a filmului James Bond 'No Time To Die'

Decca Records lansează soundtrack-ul lui Hans Zimmer pentru cel de-al 25-lea film James Bond, „No Time To Die”.

comunicat de presa: Soundtrack-ul include piesa electrizantă a lui Billie Eilish, care dă și titlul albumului – „No Time To Die”, co-scrisă cu fratele ei Finneas O’Connell, care a ajuns în fruntea clasamentului Official UK Singles Chart în prima săptămână de la lansare anul trecut. Artista de 18 ani se alătură unui line-up incomparabili de artiști, incluzând Dame Shirley Bassey, Madonna, Adele și Sam Smith, care au fost selectați în mod special pentru a avea onoarea de a interpreta piesa oficială a unuia dintre filmele Bond.

Producătorii James Bond, Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, au spus: “Hans și echipa sa au realizat o coloană sonoră excepțională și emoționantă pentru No Time To Die. A fost un privilegiu să lucrăm cu acest compozitor legendar pentru unul dintre cele mai bune sountrack-uri Bond dintotdeauna. Billie și FINNEAS au creat un titlu puternic pentru cel de-al 25-lea film.”

Johnny Marr și Steve Mazzaro i s-au alăturat lui Zimmer la crearea și producția soundtrack-ului. Regizorul filmului, Cary Joji Fukunaga a adăugat: “Sunt mai mult decât entuziasmat că Hans s-a ocupat de soundtrack-ul pentru No Time To Die. Muzica filmelor Bond a fost întotdeuna legendară și deja am fost martor la cum Hans a contribuit cu geniul său muzical la moștenirea Bond.”

No Time To Die de la EON Productions și Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM), este regizat de Cary Joji Fukunaga și îl are în rolul principal pe Daniel Craig, care îl joacă pentru a cincea oară pe James Bond. Lui Craig i se alătură Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, și Christoph Waltz, care își reiau rolurile din filmele anterioare, cu Rami Malek, Lashana Lynch, și Ana de Armas în roluri noi.

Hans Zimmer a înregistrat peste 200 de proiecte, care au încasări de peste 28 de miliarde de dolari la nivel global. Zimmer a fost onorat cu un premiu Academy Award®, două premii Golden Globes®, trei premii Grammys®, un premiu American Music Award, și un Tony® Award.

Decca este una dintre cele mai cunoscute case de discuri din lume, asociata cu unele dintre cele mai faimoase acte muzicale, incluzând The Rolling Stones, David Bowie, Luciano Pavarotti și Ella Fitzgerald printre mulți alții. Decca a lansat multe coloane sonore de success, precum „Gladiator”, „Braveheart”, ”Shine”, trilogia „The Hobbit”, ultimul soundtrack Bond, „Spectre”, și soundtrack-ul câștigător al premiilor Oscar, „ The Shape of Water”. Află mai multe pe www.decca.com.

