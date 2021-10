DJ SAVA colaborează din nou cu Dayana și lansează No More Lies

După ce a lansat alături de Dayana „Calling For You”, DJ SAVA colaborează din nou cu frumoasa artistă pentru „No More Lies”.

comunicat de presa: Deși piesa este despre trădare și dorința de a scoate mereu adevărul la suprafață, clipul o surprinde pe Dayana extrem de feminină și provocatoare, totul pe beat-uri dance, așa cum ne-a obișnuit DJ SAVA. Compus de către Dayana alături de DJ SAVA și Florin Boka, „No More Lies” este în același timp și despre speranța că iubirea poate schimba tot.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Dj-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet”, „Aroma” și Love You” (alături de Raluka), „Bailando” (alături de Hevito), „Love in Dubai” (alături de Faydee), „I Loved You” (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar alături de (Alina Eremia), „Tenerife (alături de Misha), „Coco Bongo” (alături de Olga Verbițchi), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Alături de Sore a lansat „I’m Gonna Miss You”, un single cu versuri în limba engleză, cu beat-uri nostalgice și un refren ce rămâne întipărit în minte, iar recent a adus „Playa Paraiso” în playlisturi.

Diana Sturza a.k.a Dayana este o artistă din Chișinău care de-a lungul timpului a participat la numeroase concursuri și emisiuni și a cucerit publicul prin talentul și nonconformismul său. Abordarea îndrăzneață a tinerei compozitoare îmbină atitudinea sa cu sound-ul fresh și ritmurile funk tropicale.

Vizionare placuta