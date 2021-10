Fetele sunt pregătite să depășească barierele stereotipurilor de gen, în ciuda constrângerilor societale 

Un studiu realizat la inițiativa Grupului LEGO și al Geena Davis Institute on Gender in Media a descoperit că deși fetele sunt pregătite să depășească barierele stereotipurilor de gen, potențialul lor creativ este pus în pericol de constrângerile societale. Concluziile studiului au încurajat Grupul LEGO să lanseze campania “Ready for Girls”, dedicată celebrării fetelor care au construit o viziune diferită asupra stereotipurilor de gen

Un studiu realizat recent la inițiativa Grupului LEGO la nivel internațional a dezvăluit faptul că, în prezent, fetele sunt tot mai încrezătoare și dornice să participe la activități creative, însă au dificultăți în a depăși barierele ridicate de stereotipuri societale de gen. Studiul a fost derulat de către Institutul Geena Davis cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor și marchează lansarea campaniei LEGO® “Ready for Girls”, campanie dedicată celebrării fetelor care reconstruiesc lumea prin intermediul abilităților lor creative.

Cercetarea a analizat opiniile a circa 7.000 de copii (cu vârstele 6-14 ani) și părinți din China, Cehia, Japonia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Rusia și Statele Unite ale Americii. Concluziile cercetării au evidențiat nevoia de modernizare a percepțiilor dominante la nivel societal, precum și nevoia încurajării abilităților creative ale copiilor.

Ready for Girls

Concluziile studiului arată că fetele au încrederea și competențele adecvate societății moderne, însă reciproca nu este întocmai valabilă. Astfel, potrivit cercetării, societatea încă manifestă viziuni limitatoare în ceea ce privește dezvoltarea creativității fetelor prin intermediul joacei. Fetele se simt mai puțin limitate și totodată manifestă mai puțină toleranță în fața discriminărilor de gen în ceea ce privește joaca și creativitatea, dat fiind că 74% dintre băieți și doar 62% dintre fete consideră că anumite activități ar trebui să fie rezervate exclusiv fetelor și, respectiv, băieților. În plus, fetele au arătat mai multă deschidere către jocuri creative, prin comparație cu ce sunt încurajate în general să facă. De exemplu, 82% dintre fete consideră că nu este în neregulă ca fetele să joace fotbal sau ca băieții să practice baletul, în timp ce în rândul băieților, procentajul este de doar 71%. Totuși, în ciuda progresului realizat în combaterea și educarea impotriva discriminărilor de la o vârstă fragedă, atitudinile și percepțiile generale apropo de joacă și de cariere creative rămân inegale și limitatoare, potrivit cercetării prezente:

Pentru cele mai multe profesii creative, părinții respondenți au ales imaginea unui bărbat, indiferent de genul copiilor lor. Astfel, conform răspunsurilor părinților, aceștia sunt de aproape 6 ori mai inclinați să își imagineze un bărbat atunci când se gândesc la un atlet sau un om de știință (85% vs. 15%) și de peste 8 ori mai inclinați să își imagineze un bărbat atunci când se gândesc la profesia de inginer (89% vs. 11%). Copii participanți la studiu au manifestat opinii similare, cu excepția fetelor, care sunt mult mai dechise să considere anumite profesii ca fiind adecvate ambelor sexe.

Studiul a arătat și faptul că fetele sunt de obicei încurajate să participe la activități mai degrabă cognitive sau artistice, prin comparație cu băieții, care sunt încurajați către activități fizice sau STEM. Părinții respondenți s-au declarat a fi de 5 ori mai inclinați să încurajeze o fată să danseze (81% vs 19% în cazul băieților) sau să se costumeze (83% vs. 17%) și de 4 ori mai inclinați să recomande fetelor gătitul (80% vs. 20% în cazul băieților). Pe de altă parte, aceștia sunt de aproape 4 ori mai predispuși la a încuraja un băiat și nu o fată să programeze jocuri (80% vs 20%) sau să practice sporturi (76% vs. 24%), și de peste două ori mai inclinați să dezvolte jucării (71% vs. 29%).

Reconstruind lumea

De Ziua Internațională a Fetei, Grupul LEGO face un apel către părinți și copii deopotrivă, pentru a-i încuraja să privească joaca într-o manieră inclusivă. Pentru a veni în întâmpinarea acestora, LEGO a dezvoltat un ghid în 10 pași și a invitat părinții să dezvăluie fotografii cu creațiile LEGO ale copiilor lor, alături de un mesaj AR predefinit: “Get the World Ready for Me” (“Pregătiți lumea pentru mine”).

În plus, grupul LEGO a dezvoltat mai multe scurt-metraje dedicate celebrării fetelor inspiraționale și cu spirit antreprenorial din Emiratele Arabe Unite, Japonia și Statele Unite ale Americii, fiecare dintre aceste fete contribuind deja la reconstrucția lumii prin intermediul creativității.

Fatima & Shaikha (18 ani, respectiv 8; Emiratele Arabe Unite) Fatima este cea mai tânără inventatoare din Emiratele Arabe Unite. Sora ei Shaika adora spațiul și vrea să fie prima femeie care aselenizează.

Chelsea (11 ani, SUA) este fondatoarea Chelsea’s Charity, în cadrul căreia donează materiale artistice copiilor nevoiași, pentru a-i ajuta să își exprime emoțiile într-un mod artistic, care să le faciliteze depășirea obstacolelor și provocărilor personale.

Mahiru (11 ani, Japonia) face parte din SEEDS+, o trupă muzicală formată din elevi a cărei misiune este să aducă bucurie prin intermediul muzicii și al creativității, și totodată să ajute la refacerea imaginii orașului din care provine.

Campania va fi amplificată prin parteneriate locale și activități dedicate, în diverse locații de pe glob.

„Eu însumi sunt mamă a 3 copii și am admirat mereu grupul LEGO, și cu atât mai mult de când am aflat de acest angajament global al lor, de a inspira creativitate și de a produce o schimbare pozitivă considerabilă în ceea ce privește încurajarea fetelor să se joace și să își dezvolte creativitatea” a declarat Geena Davis, fondatoarea Institutului Geena Davis on Gender in Media. “Știm, de asemenea, că expunerea fetelor la activități unice și desprinse de stereotipuri poate duce la extinderea perspectivelor lor în materie de posibilități și oportunități.”

Rolul LEGO play

Grupul LEGO este dedicat principiului de învățare prin joacă și se ghidează după valoarea că dezvoltarea unui set de competențe adecvate secolului al 21-lea este relevantă în egală măsură pentru toți copiii.

În timp ce mulți părinți percep brandul LEGO ca un exemplu pozitiv de brand în ceea ce priveștea incluziunea, jocurile LEGO sunt în continuare mai des percepute ca reelvante pentru băieți decât pentru fete, potrivit concluziilor studiului. Astfel, acestea au arătat că 59% dintre părinți își încurajează băieții să se construiască lucruri utilizând blocuri LEGO, prin comparație cu cei 48% dintre părinți care își încurajează fetele să facă același lucru. Această percepție a exprimată și mai accentuat atunci când părinții au fost rugați să participe la o evaluare a prejudecăților lor de gen, când 76% au răspuns că și-ar încuraja propriul băiat să se joace cu piese LEGO, în timp ce doar 24% le-ar recomanda același lucru fiicei lor.

“Beneficiile jocului creativ, precum dezvoltarea încrederii în sine, a creativității și a aptitudinilor de comunicare sunt resimțite de toți copiii, și totuși iată că avem de a face cu stereotipuri perimate care adesea limitează aplicabilitatea unor activități după gen. În cadrul Grupului LEGO, cunoaștem și ne asumăm faptul că avem un rol de jucat în corectarea acestei tendințe, iar această campanie este una dintre numeroasele inițiative pe care le desfășurăm dedicate asigurării faptului că jocurile LEGO sunt cât de inclusive cu putință. Toți copiii ar trebui să își poată atinge potențialul creativ” a declarat Julia Goldin, Chief Product and Marketing Officer, Grupul LEGO.

Campania “Ready for Girls” își propune să ajute la corectarea acestor tendințe și să se asigure că fetele nu sunt excluse de la beneficiile derivate din joaca și construcțiile cu piese LEGO, din cauza unor așteptări sau presiuni societale învechite. Compania se va asigura că orice copil se va simți adecvat să construiască sau să se joace în felul în care își dorește, indiferent de genul său.

Angajamentul nostru

Obiectivul nostru este asigurarea faptului că joaca este un gest social inclusiv și nu dimpotrivă, precum și crearea unei conversații despre așteptările sau presiunile sociale pe criterii de gen. Grupul LEGO cunoaște faptul că și băieții se confruntă adesea cu discriminări sau prejudecăți de gen, atunci când vine vorba de jocuri creative. De exemplu, 71% dintre băieți (vs. 41% în rândul fetelor) au recunoscut că sunt îngrijorați să nu fie rușinați de cei apropiați, dacă aleg să integreze în joaca lor o jucărie asociată în mod tipic cu celălalt gen.

Compania LEGO este dedicată angajamentului de a crește nivelul de incluziune al jocurilor LEGO și de a se asigura că ambițiile creative ale copiilor nu sunt și nu vor fi limitate de stereotipuri de gen. Știm că drumul până la atingerea acestui deziderat este lung, motiv pentru care începând cu 2021 vom colabora îndeaproape cu Institutul Geena Davis și UNICEF pentru a ne asigura ca produsele LEGO sunt accesibile tuturor și că nu vor ține cont de prejudecăți sau stereotipuri de gen atât de dăunătoare.

