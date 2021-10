MIRACOL, thriller-ul psihologic în regia lui Bogdan George Apetri, în cinematografele din România pe 4 februarie 2022

​​​​​​​„Miracol”, al treilea lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri („Periferic”), prezentat in premiera internationala la cea de-a 78-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia, in cadrul sectiunii Orizzonti, fiind primul lungmetraj romanesc care participa in ultimii 12 ani intr-o sectiune competitionala din cadrul festivalului, va ajunge pe marile ecrane din Romania pe 4 februarie 2022, distribuit de catre Bold Films Studio.

comunicat de presa: Dupa „Neidentificat”, castigatorul trofeului ANONIMUL 2021, „Miracol” este al doilea film dintr-o trilogie de investigatie in care genurile se impletesc armonios, generand suspansul autentic al unui film politist, trairile intense ale unei drame si intensitatea viscerala a unui thriller psihologic. Filmul a fost inclus de Variety in topul celor mai bune 20 de filme lansate la festivalurile toamnei, alaturi de Dune (r. Denis Villeneuve), Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), Cyrano (r. Joe Wright), Spencer (r. Pablo Larraín) si The Power of the Dog (r. Jane Campion).

Trailerul filmului a fost prezentat in exclusivitate de Screen International, publicatie care, dupa premiera de la Venetia, a scris despre „Miracol”: „Soarta unei tinere calugarite este punctul de plecare in explorarea valorii credintei intr-o lume decazuta. Filmul inspaimantator si fascinant al lui Apetri ar trebui sa aiba succes in circuitul festivalier si sa atraga distribuitori.”.

Trailerul filmului a fost realizat de Agree Advertising (Mihai Oprescu) iar posterul de HardCut (Mihai Nadolu si Eugen Kelemen).

Prin intermediul companiei franceze Memento International, filmul va fi distribuit in SUA si Canada de Film Movement), in Franta de Arizona Distribution, in Grecia de Weirdwave si in Portugalia de Films4You, dupa premiera nationala.

Filmul „Miracol” s-a bucurat de excelente ecouri in presa internationala de specialitate:

„O calatorie de descoperire inradacinata in intrebari despre credinta, soarta si mortalitate, „Miracol” ofera revelatii picatura cu picatura, ajungand la o concluzie uluitoare care sintetizeaza toate ingredientele narative ale filmului. (...) Simplu ca scop, dar complex si precis in executia sa, rezultatul este o minune potrivita titlului sau.” - The Playlist.

„Apetri reuseste sa creeze un sentiment de tensiune continua, care va creste pe tot parcursul filmului inainte de a culmina intr-o explozie.” - Cineuropa

„Un film care ar putea reaprinde cinematografia romaneasca.”

„O poveste despre mister, despre inocenta sufocata si despre raul uluitor de care oamenii obisnuiti sunt capabili.”

“„Miracol” creeaza un suspans care nu se opreste.” - Variety

impartit in doua capitole, „Miracol” o urmareste pe tanara calugarita novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) in timp ce se strecoara afara dintr-o manastire izolata, pentru a merge la spitalul din orasul vecin. Nereusind sa-si rezolve problemele si sa-l gaseasca pe barbatul pe care il cauta, pe drumul de intoarcere intalneste o soarta neasteptata. A doua parte a filmului il are in centru pe Marius Preda (Emanuel Parvu), inspectorul de politie plecat pe urmele ei si care-i reface drumul pas cu pas - intr-o structura perfect oglindita. Investigatia lui aduce la lumina indicii si confesiuni care conduc nu numai inspre adevarul greu de inteles din spatele actiunilor Cristinei, ci si la un posibil miracol.

A doua parte a unei trilogii a carei actiune se petrece in Piatra Neamt, orasul natal al regizorului Bogdan George Apetri (profesor de regie la universitatea Columbia, in New York), „Miracol” ii are in rolurile principale pe Ioana Bugarin si Emanuel Parvu. Din distributie mai fac parte: Cezar Antal, Ovidiu Crisan, Valeriu Andriuta, Ana Ularu, Valentin Popescu, Marian Ralea, Nora Covali, Natalia Calin, Catalina Moga, Olimpia Malai, Vasile Muraru si Mircea Postelnicu.

Primul film al trilogiei, „Neidentificat”, a avut premiera internationala anul trecut in cadrul festivalului de la Varsovia, unde a primit Premiul Special al Juriului; in Romania filmul a castigat Trofeul ANONIMUL 2021 si Premiul FIPRESCI la TIFF 2021.

Imaginea filmului este semnata de Oleg Mutu, scenografia a fost realizata de Mihaela Poenaru, costumele sunt semnate de Liene Dobrāja, iar de machiaj s-a ocupat Bianca Boeroiu. Filmul este produs de Oana Iancu si Bogdan George Apetri prin noua lor casa de productie THE EAST COMPANY PRODUCTIONS. Minodora serban este producator executiv, iar co-producatori sunt Viktor Schwarcz si Aija Bērziņa.

„Miracol” se afla in acest moment in selectia oficiala a festivalului CinEast 2021 de la Luxemburg (7 - 24 Octombrie), cu participarea actritei Ioana Bugarin, si in competitia internationala a Festivalului International de la Varsovia (Polonia, 8 - 17 octombrie), in prezenta regizorului Bogdan Apetri si a producatoarei Oana Iancu. Filmul a mai facut parte din selectiile festivalurilor internationale de film de la Zurich (Elvetia, 24 septembrie - 4 octombrie), Hamburg (Germania, 30 septembrie - 9 octombrie) si Vancouver (Canada, 1 - 10 octombrie) iar, dupa proiectiile din Polonia si Luxemburg, filmul isi va continua in luna noiembrie parcursul festivalier in Franta (France Arras IFF) si Suedia (Stockholm IFF).

„Miracol” este o producţie The East Company Productions (Romania), Cineart TV Prague (Cehia) şi Tasse Film (Letonia).

Proiectul a participat la sectiunea Works in Progress din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest in anul 2020.

Vizionare placuta