Marte intra in Scorpion si deschide o perioada de sase saptamani in care avem sansa sa aflam cine suntem cu adevarat 

Marte in Scorpion deschide o perioada de sase saptamani in care putem sapa in propria viata si privi in toate colturile intunecate pe care pana acum le-am tot evitat

Marte intra in Scorpion pe 30 octombrie pentru prima data in doi ani

Marte este planeta care guverneaza Scorpionul, asa ca aceasta este o intoarcere acasa. Numai ca nu exista baloane, distractie si sampanie - aceasta nu este o sarbatoare a vietii si a tuturor bucuriilor ei. In schimb, exista praf, noroi, furtuni.

Marte in Scorpion prospera in aceste conditii dificile, alimentandu-si drumul inainte, adunand cele mai incurcate parti ale unui lucru si folosindu-l pentru a isi purifica si rafina directia.

Marte in Scorpion deschide o perioada de sase saptamani in care putem sapa in propria viata si privi in toate colturile intunecate pe care pana acum le-am tot evitat

In cel mai simplu mod, Marte in astrologie reprezinta miscare. Atat miscarea obisnuita a corpului nostru, cat si vointa, pasiunea, impulsul care ne anima vietile si ne alimenteaza directia. Marte supravegheaza tot ce misca. A ajunge oriunde in viata inseamna a activa aceasta planeta incredibila. Scorpionul este un semn fix de apa. Imagineaza-ti o mlastina - umeda, plina de alge, de ceata, de plante cu radacini intinse ca niste capcane.

Mlastinile sunt periculoase, aproape imposibil de nagivat - ai nevoie de o indemanare precisa si de o forta incredibila pentru a iesi din ele. Scorpionul este semnul care se adapteaza cel mai usor la capcanele psihologice si emotionale tesute, fiind capabil sa supravietuiasca. Este incredibil de onest, disciplinat si nu se teme sa se predea in fata disconfortului.

Scorpionul are o intuitie incredibila, insa ce rost are sa ai intuitie daca nu o asculti? Cu Marte in Scorpion, Universul ne cere sa ascultam, sa resuscitam curajul tragand de cele mai puternice si insangerate parti ale noastre. Ni se cere sa ne confruntam temerile si sa luptam pentru ceea ce ne dorim. Sa nu renuntam. Sa mergem mai departe.

Ni se cere sa pasim pe deplin pe drumul nostru, nu doar cu o jumatate de inima. Ni se cere sa acceptam viata pe care o traim si, daca vrem sa facem schimbari, atunci sa le facem si sa acceptam consecintele care vin cu acestea. Ni se cere sa ne ascutim simturile si sa ne dam seama care ne este sensul in viata.

Cu Marte in Scorpion, stim ca frica este o resursa regenerabila, un insotitor constant prin viata. Sa nu ne fie teama sa o simtim. Din contra - sa o onoram. Sa ii permitem sa ne alimenteze curajul si sa ne ajute sa mergem mai departe. Este timpul sa exploram toate coridoarele infricosatoare, impulsurile primare, intunericul. Si sa nu renuntam sub nicio forma pana cand nu ajungem acolo unde ne dorim.

Cand indraznim sa privim cu adevarat in sufletul nostru, atunci vom stii cine suntem in realitate si ce conteaza pentru noi. Frica este vocea care ne striga in timp ce mergem prin mlastina. Ea vrea sa stie ca putem orice. Este momentul sa avem incredere in noi.

foto main Romolo Tavani, Shutterstock

Vizionare placuta