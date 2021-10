Rasuceste fasii de aluat in jurul feliilor de mere pentru a face cel mai bun si mai usor desert de toamna

Un desert de toamna gata in doi timpi si trei miscari. Este incredibil de bun.

Aceasta reteta este virala pe Instagram si am zis neaparat ca trebuie sa o incercam si noi. Este mega yum, merita sa o faceti si voi. In plus, este gata in doar cateva minute.

Ingredientele necesare pentru reteta:

- cateva mere mari;

- aluat de foietaj;

- un mic de zahar brun si scortisoara (poti pune cata scortisoara vrei - depinde de preferinte);

- un ou.

Cum se prepara? Foarte simplu!

Tot ce trebuie sa facem este sa taiem felii merele si sa le scoatem semintele si mijlocul - fie cu ajutorul unui pahar, fie cu un cutit. Continuam prin a taia fasii din aluat si sa le rasucim in jurul merelor astfel incat sa le acopere.

❗️Important. Noi am rasucit fasiile de aluat in doua variante - destul de distantate si foarte lipite (incat sa nu se mai vada deloc felia de mar). Sfatul nostru: puneti-le distantate pentru ca sunt mult mai bune asa.

Le punem in tava, le ungem cu un ou batut bine si presaram peste ele mixul de zahar brun si scortisoara. Ultimul pas: le bagam la cuptorul preincalzit la 180 de grade pentru 25 de minute.

La merele la care am pus fasiile lipite, am simtit ca mancam prea mult aluat si parca nu ne-am mai bucurat de gustul marului copt. De asemenea, pe acestea le-am lasat inca 5 minute in cuptor pentru ca aluatul nu era complet copt.

Vizionare placuta