Energia negativa este prezenta in casa ta? Iata cele mai intalnite semne

Casa ta este incarcata de energie negativa? Iata cele mai comune semne.

Cu totii putem avea zile in care starea de spirit nu este tocmai buna. Insa acest lucru este diferit de a avea acasa un mediu in care s-a instaurat energia negativa si care nu iti mai permite sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o traiesti, sa iubesti ce faci, sa te bucuri de viata asa cum o faceai inainte.

Pentru a iti da seama daca energia negativa este prezenta in casa ta, venim noi in ajutorul tau cu cele mai comune semne:

1. Te plangi in mod constant

Daca in discutiile tale cu oamenii din jur te plangi mereu si uneori o faci chiar cu privire la lucruri care nici macar nu te aefecteaza, atunci cu siguranta in casa ta s-a instalat energia negativa.

Toate aceste momente in care te plangi sunt un ciclu periculos ce creste treptat fara sa iti dai seama si care trage oamenii in jos putin cate putin. In cazul in care iti este dificil sa vezi frumusetea vietii sau simti ca in ultima perioada te plangi tot mai des, atunci aceste semne ar putea indica faptul ca in viata ta exista energie negativa.

Unul dintre cele mai bune exemple in acest sens este atunci cand stresul de la munca este adus in viata personala. Pierzand timp cu partenerul de cuplu plangandu-te cat de grea ti-a fost ziua in loc sa faceti ceva frumos pentru amandoi este o modalitate de a lasa negativitatea sa intre in casa ta.

2. Esti din ce in ce mai critica

A critica nu inseamna nimic altceva decat sa iti exprimi nemultumirile cu privire la ceilalti. Daca esti la capatul criticilor constante, atunci este posibil sa iti afectezi singura increderea in tine. Critica poate parea corecta atunci cand o spui, insa cuvintele pot afecta si chiar rani oamenii.

Sa critici in mod constant oamenii din jur sau chiar pe tine insati inseamna sa inviti energia negativa in sufletul tau, in viata ta, in casa ta. Este usor sa te pierzi in aceasta natura a toxicitatii deoarece plangerile sunt tot ceea ce vezi si ai.

3. Alegi relatii nesanatoase

Cu cat energia negativa te inconjoara mai tare, cu atat atragi oameni negativi in jurul tau. Acestia vor fi alaturi de tine pentru a iti hrani obiceiurile toxice. Daca astfel de relatii negative si critice iti afecteaza locul in care traiesti, atunci efectele se vor simti - de la plangeri constante, la certuri si conflicte dificile.

4. Ai o casa foarte aglomerata

O casa aglomerata si dezordonata poate reflecta energia negativa din ea. Fluxul de energie al casei este blocat de dezordine si uneori poate da nastere si la anxietate.

foto main Robert Petrovic, Shutterstock

