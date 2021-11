DIANA ROSS a lansat albumul Thank You şi primul ei videoclip din ultimul deceniu

Lansat de către Decca Records/Universal Music Group, „Thank You” – cel de-al 25-lea album de studio al cântăreței – este în întregime un material nou-nouț, exclusivist și cu melodii pozitive, cu apreciere și bucurie dedicate publicului său, care a fost alături de-a lungul anilor.

comunicat de presa: Diana Ross a lansat noul ei album mult așteptat, „Thank You”, alături de un videoclip nou-nouț pentru piesa „All Is Well”. Regizat de Amanda Demme, în colaborare cu fiii doamnei Ross, Evan Ross (producător) și Ross Naess (fotografie), videoclipul este primul ei material oficial din ultimii zece ani.

Ascultă aici albumul: https://umusic.lnk.to/DianaRossThankYouPR

Lansat de către Decca Records/Universal Music Group, „Thank You” – cel de-al 25-lea album de studio al cântăreței – este în întregime un material nou-nouț, exclusivist și cu melodii pozitive, cu apreciere și bucurie dedicate publicului său, care a fost alături de-a lungul anilor.

Vorbind despre inspirația albumului, Diana Ross explică modul în care dragostea ei pentru cântat a menținut-o într-o stare de spirit foarte bună în aceste vremuri neobișnuite: „Mi-am petrecut anul trecut înregistrând muzică nouă, iar această muzică este o reflectare a bucuriei și a dragostei, recunoștinței pe care o simt în fiecare zi. Este un album de mare apreciere pentru viață și pentru voi toți.”

Albumul este înregistrat în studioul ei de acasă, iar Diana Ross a co-scris și a colaborat la toate piesele cu compozitori și producători premiați, inclusiv Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler , Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White și Nathanial Ledgewick.

‘Thank You’ – Track Listing:

Thank You

If the World Just Danced

All Is Well

In Your Heart

Just In Case

The Answer’s Always Love

Let’s Do It

I Still Believe

Count On Me

Tomorrow

Beautiful Love

Vizionare placuta