In 2022 renunta la oamenii care nu sunt pregatiti sa te iubeasca

Este cel mai greu lucru pe care il vei avea de facut insa este si cel mai important: inceteaza sa iti mai oferi iubirea celor care nu sunt pregatiti sa te iubeasca.

Inceteaza sa mai ai conversatii dureroase cu oamenii care nu vor sa se schimbe. Inceteaza sa mai ajuti oamenii care nu au nevoie de ajutorul tau. Nu mai acorda prioritate persoanelor care te fac o optiune si doar atat. Nu mai iubii oameni care nu sunt pregatiti sa te iubeasca.

Stiu ca instinctul tau este sa faci tot ce poti pentru a ii ajuta pe cei la care tii, insa acesta este si impulsul care iti va rapi timpul, energia si sanatatea ta.

Cand incepi sa te pui pe primul loc zi de zi, clipa de clipa, cu bucurie, interes si angajament, trebuie sa stii ca nu toti oamenii vor fi pregatiti sa accepte aceasta schimbare a ta.

Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa schimbi cine esti... inseamna ca trebuie sa nu mai iubesti oamenii care nu sunt pregatiti sa te iubeasca.

Daca esti lasata deoparte, daca nu esti pusa pe primul loc, daca esti ignorata, daca esti sunata doar atunci cand este nevoie de tine de catre oamenii la care tu tii cel mia mult, iti faci singura rau continuand sa le oferi energie si timp din viata ta.

Adevarul este ca nu esti pentru toata lumea si nu toti sunt pentru tine. De aceea inima ta simte emotii atat de puternice atunci cand gasesti persoane cu care ai o legatura puternica si cu care poti crea o relatie autentica - pentru ca atunci intelegi cat de importanta esti.

Insa cu cat petreci mai mult timp incercand sa fortezi pe cineva sa te iubeasca atunci cand nu vrea asta, cu atat mai mult iti rapesti acea conexiune.Sufletele potrivite asteapta sa te iubeasca.

Cu cat ramai prinsa in relatii nepotrivite, cu cat oferi dragostea ta oamenilor care nu au nevoie de ea si pentru care esti doar o optiune secundara, cu atat te tii mai mult departe de oamenii potriviti pentru tine.

Asta nu inseamna ca pierdut oamenii importanti. Inseamna ca singurul lucru care sustinea acea relatie era energia pe care tu (si numai tu) o puneai in ea.

Insa asta nu este dragoste adevarata. Acesta este atasament toxic. Este dependenta.

Cel mai pretios si mai important lucru pe care il ai in viata ta este energia ta. Nu doar timpul tau este limitat, ci si energia ta. Ceea ce iti oferi in fiecare zi este ceea ce vei crea din ce in ce mai mult in viata ta. Ceea ce acorzi timpului tau este ceea ce iti va defini existenta.

Vreau sa incepi sa realizezi ca cel mai important lucru pe care il poti face pentru viata ta, pentru tine si pentru toti cei pe care ii cunosti este sa iti protejezi energia. Fa din viata ta un refugiu sigur in care doar oamenii carora le pasa de tine, care te iubesc, care te respecta, care vor sa fie in viata ta sunt permisi.

Nu esti responsabila pentru salvarea altor oameni. Nu esti responsabila sa ii convingi ca viata este frumoasa.

Este datoria ta sa realizezi ca esti stapana destinului tau si ca accepti dragostea de care crezi ca esti demna. Decide ca meriti oameni frumosi in viata ta, ca meriti relatii adevarate si ca meriti iubire sincera.

Apoi asteapta pentru putin timp in intueric... dar doar putin... si vei vedea cat de repede se vor schimba lucrurile.

foto main pathdoc, Shutterstock

Vizionare placuta