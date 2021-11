Arando Marquez și Julian lansează 'Mai stai', o piesă sensibilă cu o poveste emoționantă

După ce au lansat împreună „Departe de noi”, Arando Marquez colaborează din nou cu Julian pentru „Mai stai”, o piesă de suflet, cu un mesaj emoționant.

comunicat de presa: „Te rog, baby, mai stai, de la tine să-mi dai un bilet spre rai” sunt versurile sensibile prin care cei doi artiști cântă despre iubirea necondiționată, dar și despre durerea insuportabilă pe care doi îndrăgostiți o simt atunci când destinul îi pune la încercare. Compusă de către Arando Marquez alături de Adi Istrate, Iulian Selea și Edward Sanda, „Mai stai” este o piesă personală în care artiștii își deschid sufletul și își arată sentimentele prin muzică.

„«Mai stai» este de fapt prima parte a poveștii pe care am început-o alături de Julian, continuarea sa fiind de fapt «Departe de noi». Totul a pornit anul trecut, când eu și soția mea, femeia careia îi datorez totul și care a fost alături de mine în fiecare clipă, am fost diagnosticați cu virusul COVID-19. La scurt timp după, ea și-a făcut un CT și a descoperit alte probleme. În acel moment, am simțim că lumea ne fuge de sub picioare. Am simțit că sunt singur, cu ea și cu credință față de Dumnezeu. Julian a reușit să pună în versuri această experiență cruntă și nu cred că ar fi fost cineva mai bun și mai potrivit ca el care să cânte această piesă, iar pe această cale vreau să îi mulțumesc pentru tot. Single-ul este pentru cei care simt că iubirea lor e mai puternică decât orice, pentru cei care ar face orice să rămână alături de sufletul lor pereche", povestește Arando.

Arando Marquez a cucerit topurile muzicale în 2011 cu piesa de debut „Shambala”, iar de atunci au urmat „Need Ya”, „No Me Digas” (feat. Hevito), „Pina Colada” ( feat. Oana Radu), single-uri de succes care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube, dar și „Dai Duma”, alături de MRB și What’s UP, prima trap manea din România care a cucerit Trending-ul, „În tandem”, alături de Edward Sanda și „Departe de noi”, alături de Julian.

Vizionare placuta