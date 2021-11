OneRepublic lansează melodia

OneRepublic, trupa nominalizată la premiile GRAMMY®, a lansat o nouă melodie - „Sunshine”.

Piesa apare în lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cățeluș pe nume Clifford, iubire sa imensă facandu-l pe câine să crească la o dimensiune enormă. Recent, OneRepublic a lansat cel de-al 5-lea album - "Human".

Materialul poate fi ascultat aici: https://Asculta.lnk.to/HumanPR

OneRepublic este formată din cântărețul / compozitorul și solistul Ryan Tedder, chitariștii Zach Filkins și Drew Brown, Brian Willett la clape, basistul și violoncelistul Brent Kutzle și bateristul Eddie Fisher. Trupa și-a lansat materialul de debut "Dreaming Out Loud" în 2007. Lansarea a inclus single-ul „Apologize”, care a spulberat recordurile de vânzări digitale și de difuzari în întreaga lume și a primit o nominalizare la Grammy. Al doilea album al trupei, "Waking Up", din 2009, a produs single-urile de succes „All the Right Moves”, „Secrets” și „Good Life”.



Albumul certificat cu platină, "Native", a urmat în 2013, cu hitul numărul 1, „Counting Stars”. OneRepublic a lansat "Oh My My", al patrulea album, în 2016. OneRepublic a adunat 5 miliarde de ascultari pe Spotify până în prezent. Cel mai recent album al OneRepublic, "Human", a apărut pe 27 august 2021. Conține single-uri care au peste 2,5 miliarde de streamuri globale: „Somebody”, „Run”, „Somebody To Love”, „Wanted”, „Didn't I” , „Better Days” și „Rescue Me”, care a fost certificat cu aur de catre RIAA.

