Cand vei intalni persoana potrivita vei intelege cat de usoara este, de fapt, dragostea adevarata

Cand vei intalni persoana potrivit, te vei trezi intr-o dimineata speriata ca nu te mai gandesti la trecut. Nu ii mai permiti acestuia sa te bantuie, ci mai degraba astepti cu nerabdare viitorul pentru ca in ochii altcuiva vezi o liniste pe care nu ai cunoscut-o niciodata.

In momentul in care, in sfarsit, vei intalni persoana potrivita pentru tine inima ta se va simti ca acasa. Nu vei mai avea dubii, nu vor mai exista intrebari fara raspunsuri, nu iti va mai fi teama de nimic. Nu vor fi nici jocuri... si atunci vei intelege cat de usoara este, de fapt, dragostea adevarata.

In majoritatea relatiilor pe care le-ai avut au existat atat de multe lucruri neclare... atat de multa confuzie. Prea multe jocuri. Prea multe semnale mixte. Prea multa durere. Prea multe lupte doar din partea ta pentru a salva iubirea.

Insa, dintr-o data, toate aceste lucruri vor disparea.

Cand vei intalni persoana potrivita va fi doar certitudine - si nu doar in tine, ci si din partea persoanei din fata ta deoarece iti va demonstra clipa de clipa cat de mult insemni pentru ea. Va incerca sa iti arate non stop cat de mult te iubeste. Va face tot posibilul pentru a te face sa te simti in siguranta.

Nu va mai trebui sa iti faci griji pentru nimic... vei fi tu insati. Vei renunta la masti si iti vei descoperi sufletul deoarece aceasta persoana te acccepta asa cum esti. Cu toate calitatile tale. Cu toate defectele. Cu bune si cu rele.

Cand, in sfarsit, vei intalni persoana potrivita iti vei da seama ca "acasa" nu a fost niciodata un loc, ci mai degraba aceasta persoana care iti da in fiecare dimineata zeci de motive pentru a zambi. Pentru a ramane unde esti acum.

In trecut, toate locurile iti reaminteau de regrete sub forma de nume. Insa, dintr-o data, aceasta persoana vine in viata ta si transforma totul, revopseste aceste locuri in ceva frumos. Special. Plin de culoare. Va fi din nou soare pe strada ta.

In trecut ai trait cu teama pentru ca stiai ca orice se poate intampla si ca intr-o secunda lucrurile se pot schimba radical. Insa iata ca, dintr-o data, aceasta persoana va veni sa iti arate cum ar trebui sa fie o relatie adevarata. Te va prezenta familiei si prietenilor sai deoarece isi va dori ca toata lumea sa stie cum arata femeia care i-a furat inima si care a adus fericire in viata sa.

In momentul in care vei intalni persoana potrivita, vei intelege ce inseamna ca cineva sa te iubeasca. Sa ii pese de tine. Sa se gandeasca la tine. Sa te puna pe primul loc. Sa te includa in planurile sale. Sa te faca sa te simti iubita. Sa iti demonstreze clipa de clipa cat esti de importanta. Sa te sustina. Sa iti fie alaturi clipa de clipa. Sa se bucure pentru succesul tau. Sa te ridice de la pamant in momentele dificile.

Dintr-o data, aceasta persoana este acel exemplu de ce inseamna sa fii cu cel potrivit. Pentru ca el nu va incerca doar sa te cucereasca, ci va face tot posibilul sa iti ofere un motiv sa ramai in viata lui chiar daca stie ca deja esti acolo.

