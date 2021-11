Vezi aici trailerul pentru DON'T LOOK UP, un film cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence

Don't Look Up, pe Netflix, din 24 decembrie. Cu Adam McKay, Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence

comunicat de presa: DON’T LOOK UP este scris și regizat de laureatul cu Oscar Adam McKay (The Big Short), iar din distribuție mai fac parte Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis și Tomer Sisley.

Regizat de: Adam McKay

Scenariu de: Adam McKay

Poveste de: Adam Mckay & David Sirota

Produs de: Adam McKay, p.g.a. & Kevin Messick, p.g.a.

Director de imagine: Linus Sandgren, ASC, FSF

Designer de producție: Clayton Hartley

Editat de: Hank Corwin, ACE

Designer de costume: Susan Matheson

Muzică de: Nicholas Britell

Cu: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley cu Cate Blanchett și Meryl Streep

Despre DON'T LOOK UP:

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe (Rob Morgan), Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean (Meryl Streep) și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason (Jonah Hill), până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie (Cate Blanchett) și Jack (Tyler Perry). La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus?!

Vizionare placuta