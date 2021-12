Christina Aguilera și Kim Kardashian vor fi premiate în cadrul Galei People’s Choice Awards

Christina Aguilera va primi trofeul “Music Icon” și Kim Kardashian West va primi distincția “Fashion Icon” în cadrul Galei People’s Choice Awards 2021, difuzată în direct în noaptea de 8 decembrie, de la ora 4:00 și în reluare de la ora 22:00.

comunicat de presa: În cadrul Galei People’s Choice Awards, difuzată în direct de E! în noaptea de miercuri, 8 decembrie, de la ora 4:00 și în reluare de la ora 22:00, Christina Aguilera, cântăreață și compozitoarea premiată cu Grammy, va primi trofeul “Music Icon”, distincție oferită pentru prima dată în istoria premiilor, pentru contribuția adusă în industria muzicală și ilustra sa cariera.

Christina Aguilera va susține și un recital pe scena People’s Choice Awards, ce va conține o combinație a celor mai cunoscute hituri ale sale și se va încheia cu o piesă de pe noul său album în limba spaniolă. Ea a mai cântat în cadrul Galei People’s Choice Awards în anul 2013, când a primit premiul “People’s Voice”. Recunoscută pentru vocea sa puternică și piesele ce au ajuns hituri, ea a vândut peste 43 de milioane de albume la nivel mondial și a fost de cinci ori pe locul unul în topul Billboard Hot 100, devenind a patra femeie care a condus clasamentul în trei decenii. Christina Aguilera a obținut multe premii inclusiv cinci Grammy, un premiu Latin Grammy, premiul PCA “People’s Voice”, Glamour’s Woman of the Year, dar și o stea pe Hollywood Walk of Fame. Este și singurul artist sub 30 de ani care a fost inclus în topul celor 100 cei mai mari cântăreți ai tuturor timpurilor realizat de Rolling Stone Magazine.

Kim Kardashian West, antreprenoare și personalitate importantă în domeniile fashion și beauty, va primi distincția “Fashion Icon” în cadrul Galei People’s Choice Awards 2021.

Kim Kardashian West a pășit în lumina reflectoarelor în 2007 cu premiera emisiunii Keeping Up with the Kardashians, producție ce a numărat 20 de sezoane. Astăzi, Kim este una dintre cele mai urmărite vedete de pe rețelele sociale cu peste 250 de milioane de urmăritori pe Facebook, Instagram, TikTok și Twitter. În septembrie 2019 a lansat compania SKIMS, care a fost recent evaluată la peste un milliard de dolari alături de brandurile KKW BEAUTY și KKW Fragrance, lansate în 2017.

Gala 2021 People’s Choice Awards este difuzată în noaptea de marți spre miercuri, 7 decembrie, începând cu 2021 People’s Choice Awars: Live From E! de la 02:00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m. Reluare galei este programată miercuri, 8 decembrie, de la ora 22:00.

Credit poza Christina Aguilera - David Black

Credit poza Kim Kardashian West - Mary Ellen Matthews

Vizionare placuta