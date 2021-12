3 Lectii puternice pe care trebuie sa le stii inainte de a intra in anul 2022

Ti-ai oferit o sansa de a te schimba si de a creste? Esti pregatita pentru un nou capitol al vietii tale?

Cresterea este dificila. Schimbarea este dificila. Insa, in cele din urma, nimic nu este la fel de dificil ca a ramane blocata in trecut.

3 Lectii extrem de puternice pe care trebuie sa le stii inainte de a intra in anul 2022:

1. Poti avea o poveste sfasietoare in trecut fara sa ii permiti sa iti dicteze prezentul

Observa ceea ce simti in momentul prezent (sentimente precum furie, tristete, frustrare, dezamagire, regret), urmareste cu atentie starile tale si vei vedea ca acestea sunt legate de povestile care s-au intamplat in trecut. De cele mai multe ori ceea ce simti acume ste cauzat de ceea ce s-a intampalt in trecut. Insa trebuie sa stii ca ce s-a intamplat atunci nu se intampla acum. A trecut. S-a incheiat.

Pacea interioara incepe in momentul in care respiri adanc si alegi sa nu permiti trecutului sa iti stapaneasca gandurile si emotiile prezente.

2. Nu mai ai nimic de care sa te agati in trecut

Toate lucrurile din trecut cu carer incerci cu disperare sa le pastrezi in viata ta nu mai exista cu adevarat. Viata devine mult mai usor de gestionat in momentul in care intelegi si accepti acest lucru.

Astazi te provoc sa iti raspunzi la urmatoarele intrebari:

- care sunt lucrurile din trecut pe care inca incerci sa le tii cu disperare in prezentul tau?

- cum te afecteaza acestea in prezent?

- cum ti-ai putea schimba viata din acest moment inainte daca ai renunta la tot trecutul?

3. Un nou an inseamna un nou inceput... sa nu uiti niciodata acest lucru

Exista intotdeauna ceva pentru care sa fii recunoscatoare in momentul prezent. Chiar si atunci cand trecutul tau si povestea ta incearca sa te traga inapoi, depinde doar de tine pentru a te concentra asupra binecuvantarilor prezente si a drumului pe care urmeaza sa il incepi.

Ce vezi in viata ta acum? Incearca sa fii recunoscatoare pentru toate lucrurile frumoase care ti se intampla. Sa fii recunoscatoare pentru sanatatea ta, pentru familia ta, pentru prietenii si casa ta. Multi oameni nu au aceste lucruri.

Priveste anul 2022 ca pe un nou inceput. Acum ai sansa sa te eliberezi de tot ce s-a intamplat si sa o iei de la capat, pe un nou drum pe care tu vrei sa mergi. Acum ai sansa sa iti scrii pe foaie visurile tale si sa incerci sa lupti pentru a le implini. Acum ai sansa sa fii din nou fericita. Acum ai sansa sa traiesti asa cum iti doresti.

