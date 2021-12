7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (20-26 decembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Totul va fi bine. Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste acest obstacol. Nimeni și nimic nu mă poate întoarce de pe drumul meu. Merg mai departe și lupt pentru ce îmi doresc.

Mantră pentru ziua de marți:

Eu nu sunt definită de gândurile mele. Eu nu sunt definită de emoțiile mele. Eu sunt eu și atât. Dețin controlul asupra acțiunilor mele. Aleg fericirea pentru mine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Merit o viață frumoasă. Am încredere în Univers că are un plan special pentru mine. Am încredere în divinitate că știe ce este bine pentru mine. Am încredere în mine că știu să fiu recunoscătoare pentru viața pe care o trăiesc.

Mantră pentru ziua de joi:

Îmi place persoana pe care o văd în oglindă. Sunt puternică. Sunt eu. Cred în mine. Cred în abilitățile mele. Cred în visurile mele. Pot face tot ce îmi doresc.

Mantră pentru ziua de vineri:

Merit dragostea pe care o ofer sufletului meu. Accept toate lucrurile frumoase pe care Universul le pregatește pentru mine și învăț să am grijă de inima mea.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Sunt mulțumită cu viața pe care o am. Sunt fericită zi de zi de. Sunt recunoscătoare clipă de clipă pentru tot ce trăiesc. Sunt în locul potrivit, la momentul potrivit.

Mantră pentru ziua de duminică:

Dau drumul aripilor mele și învăț să zbor. Nimic nu mă poate ține în spate. Sunt fericită. Aleg să trăiesc viața pe care vreau să o trăiesc.

foto main bruniewska, Shutterstock

