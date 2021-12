20 de rezolutii pentru toate sufletele pentru anul 2022

Aceste rezolutii sunt pentru toate sufletele.

A mai trecut un an. Cu totii visam sa o luam de la capat. Cu totii ne dorim un nou inceput. Cu totii vrem o noua viata, mai putine momente dificile si mai multa fericire. Cu totii meritam liniste si pace.

In cazul in care nu v-ati gandit la rezolutiile pentru urmatorul an, noi am adunat cateva idei simple, frumoase si foarte importante care va vor placea. Important - aceste rezolutii sunt pentru toate sufletele. Iata care sunt acestea:

1. Promit sa am mai multa grija de mine.

2. Promit sa ma bucur de fiecare moment in care sufletul meu este fericit.

3. Promit sa invat sa fiu cu adevarat recunocatoare pentru viata pe care o traiesc.

4. Promit sa ma inconjor de persoane frumoase, cu suflet sensibil si sa ma eliberez de toti oamenii negativisti, pesimisti si toxici.

5. Promit sa lupt mai mult pentru ce imi doresc. Sa imi indeplinesc visurile. Sa cred cu tot sufletul in mine si sa nu ma dau batuta pana cand nu ajung acolo unde vreau sa fiu.

6. Promit sa gasesc in fiecare zi un motiv pentru care sa zambesc.

7. Promit sa gasesc in fiecare zi cel putin 3 motive pentru care sa fiu recunoscatoare Universului.

8. Promit sa ma detasez de trecut. Promit sa imi vindec inima. Promit sa o iau de la capat.

9. Promit sa petrec mai mult timp cu oamenii la care tin.

10. Promit sa imi fac timp pentru mine. Pentru pasiunile mele.

11. Promit sa ma redescopar. Sa imi dau seama cine sunt si care este drumul pe care vreau sa merg in aceasta viata.

12. Promit sa nu ma mai las influentata de oamenii din jurul meu. Deciziile imi apartin in totalitate. Preiau fraiele vietii mele si traiesc cu adevarat.

13. Promit sa nu ma dau batuta pana cand nu imi dau seama care este scopul vietii mele.

14. Promit sa aleg sinceritatea. Sa fiu asa cum sunt eu. Sa nu imi mai fie teama de ceea ce simt cu adevarat in inima mea.

15. Promit sa vorbesc cu mine cu rabdare, cu bunatate, cu iubire adevarata.

16. Promit sa ma pun pe primul loc. Sa ma aleg de fiecare data. Sa am grija de sufletul meu inainte de a avea grija de altii. Sa imi ofer iubire adevarata.

17. Promit sa ma fac fericita.

18. Promit sa transmit fericire in jurul meu. Sa fiu buna cu oamenii. Sa zambesc mai des. Sa iubesc mai cu foc.

19. Promit sa ies mai des din zona de confort si sa fac lucruri interesante, noi, frumoase, care sa ma ajute sa cresc.

20. Promit ca in 2022 sa creez cele mai frumoase amintiri de pana acum.

foto main artshock, Shutterstock

Vizionare placuta