Netflix lanseaza teaserul THE WITCHER: BLOOD ORIGIN in post-creditele din The Witcher: Sezonul 2

comunicat de presa: Fanii cu ochi de vultur au fost răsfățați cu o surpriză în post-credite de la finalul The Witcher: Sezonul 2, deoarece Netflix a lansat un first look din seria prequel The Witcher: Blood Origin – următoarea parte mult așteptată din franciza The Witcher. Teaserul a apărut în creditele de la finalul ultimului episod din serial.

Teaserul dezvăluie distribuția serialului în acțiune pentru prima dată, inclusiv Sophia Brown în rolul lui Éile, Laurence O’Fuarain în rolul lui Fjall și Michelle Yeoh în rolul lui Scían.

The Witcher: Blood Origin va avea premiera pe Netflix în 2022.

The Witcher Sezonul 2 este disponibil acum, pe Netflix.

DESPRE THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

Fiecare poveste are un început. Asiști la istoria nespusă a continentului cu The Witcher: Blood Origin, o nouă serie prequel, plasată într-o lume elfică cu 1200 de ani înainte de evenimentele din The Witcher. Blood Origin va spune o poveste pierdută în timp – despre originea primului Witcher, precum și despre evenimentele care conduc către „conjucția sferelor”, atunci când lumile monștrilor, oamenilor și elfilor se contopesc pentru a deveni una singură. The Witcher: Blood Origin va fi lansat în 2022, doar pe Netflix.

Informații deja lansate despre The Witcher: Blood Origin:

Distribuție:

Sophia Brown (Éile)

Laurence O’Fuarain (Fjall)

Michelle Yeoh (Scían)

Mirren Mack (Merwyn)

Lenny Henry (Balor)

Jacob Collins Levy (Eredin)

Lizzie Annis (Zacaré)

Huw Novelli (Callan “Brother Death”)

Francesca Mills (Meldof)

Amy Murray (Fenrik)

Nathaniel Curtis (Brían)

Zach Wyatt (Syndril)

Dylan Moran (Uthrok One-Nut)

Sarah O’Gorman (Cursed, The Last Kingdom) va regiza episoadele 101,104 și 106, iar Vicky Jewson (Close, Born of War) va regiza episoadele 102, 103 și 105.

Sinopsis:

Într-o lume a elfilor, cu 1200 de ani înaintea lumii The Witcher, Blood Origin va spune o poveste pierdută în timp – despre originea primului Witcher, precum și despre evenimentele care conduc către „conjucția sferelor”, atunci când lumile monștrilor, oamenilor și elfilor se contopesc pentru a deveni una singură.

Blood Origin va avea șase părți și este o serie limitată live-action și un prequel al serialului Netflix The Witcher.

Declan de Barra este producător executiv și Showrunner, iar Lauren Schmidt Hissrich și Matt O’Toole sunt producători executivi.

Andrzej Sapkowski va avea rolul de consultant creativ al serialului. Jason Brown și Sean Daniel de la Hivemind, alături de Tomek Baginski și Jarek Sawko de la Platige Films vor fi, de asemenea, producători executivi.

Blood Origin a încheiat filmările principale în noiembrie 2021.

Vizionare placuta