Dragă Moș Crăciun, nu ai vrea să iei și tu o pauză?

Bună, Moșule! Ame aici. Ce faci? Cum ești? Mai poți? Te-a întrebat și pe tine cineva în sutele astea de ani dacă ai nevoie de o pauză? Atâția oameni care te așteaptă cu sufletul la gură an de an. Atâtea dorințe ce trebuie împlinite într-un timp atât de scurt. Atâtea liste de TO DO pe care ești nevoit să le bifezi de sus până jos, de la stânga la dreapta.

Ce-ar fi dacă ai lua o pauză în acest an? Nu de la îndeplinit dorințele tuturor oamenilor... că-s atâția care chiar au nevoie de minuni și de miracole. De o rază de speranță pentru a putea merge mai departe. De un semn care să le spună că va fi mai bine.

Eu aș vrea să iei o pauză de la noi, ăștia care niciodată nu suntem mulțumiți de viața pe care o avem, care mereu ne plângem că ba una, că ba alta, care întotdeauna ne dorim mai mult și mai mult, și mai mult, care căutăm fericirea în lucruri materiale sau alergăm după ea în toate locurile greșite. Pe noi ar fi bine să ne sari în acest an... pentru că, pe cuvânt de Cosânzeană, nu trebuie să muncești tu pentru ceva ce ne va aduce bucurie jumătate de oră. C-așa suntem noi, vrem de toate, să le înghesuim în viața noastră până când ajungem să ne sufocăm cu ele și să ne dăm seama că fericirea adevărată nu ne-a lipsit nici măcar o fracțiune de secundă. Ea a stat, sărăcuța, ascunsă în inima noastră așteptând și rugându-se, spre binele nostru, să o găsim cât mai repede cu putință pentru a nu mai irosi ca niște nesăbuiți timp prețios din viața noastră alergând fără sens, fără scop și fără o direcție clară a drumului pe care vrem să fim.

Hai să facem în așa fel încât să ne tai de pe listă. Ce zici? Mulți se vor supăra dar, nu-ți face griji, le va trece repede. Ai grijă doar de cei care au cu adevărat nevoie de tine. Fă magie pentru ei și arată-le cât sunt de puternici. Dă-le curaj să meargă mai departe, să nu se dea bătuți. Arată-le că viața este frumoasă și că aceasta este o perioadă mai grea, însă va trece. Cultivă în inimile lor o sămânță de speranță mică-mică pentru a îi ajuta să lupte să treacă peste această furtună.

Moșule, pe final de scrisoare îndrăznesc să recapitulăm. Tu ești bătrân și uiți repede, eu vorbesc mult și mă pierd în idei... și, ca să fie treabă treabă și amândoi să înțelegem ce e de făcut, las aici, pe scurt, cu liniuță, cum ne place nouă:

- dă-le timp oamenilor care încă nu știu ce să facă cu viața lor;

- dă-le iubire celor care suferă;

- dă-le speranță celor care au pierdut visuri;

- dă-le încredere celor care se tem să își asume riscuri;

- dă-le fericire celor cu suflet sensibil;

- dă-le empatie celor cu inimă de gheață.