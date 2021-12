Samsung colaborează cu Netflix în cel de-al doilea sezon al serialului Emily in Paris

Samsung colaborează cu Netflix și aduce stilul iconic și tehnologia inovatoare în cel de-al doilea sezon al serialului Emily in Paris

comunicat de presa: Colaborarea îmbină frumusețea pariziană cu cele mai recente device-uri statement de la Samsung

Samsung Electronics Co. Ltd a anunțat astăzi parteneriatul său cu Netflix, odată cu lansarea celui de-al doilea sezon al show-ului de succes Emily in Paris, produs de MTV Entertainment Studios. Serialul nominalizat la Emmy, renumit pentru celebrarea stilului iconic parizian, a colaborat cu Samsung pentru a prezenta fanilor serialului tehnologia premium și inovatoare a brandului.

În primul sezon, decorul frumos și personajele pariziene au oferit spectatorilor o privire asupra stilului și culturii franceze și sunt motivul pentru care serialul se bucură de succes. Frumusețea orașului luminilor a fost întregită de distribuția serialului, în special de personajul iconic al lui Sylvie Grateau. Interpretată de ambasadorul Samsung Philippine Leroy-Beaulieu, Sylvie joacă rolul șefei lui Emily, și CMO al agenției de marketing de lux Savoir. Personajul lui Sylvie întruchipează eleganța adevărată; foarte bună în meseria ei, puternică, autoritară și foarte chic, ea a devenit unul dintre cele mai recunoscute și iubite personaje din sezonul de debut al serialului. În sezonul doi, pentru a fi în continuare cea mai bună atât în viața profesională, cât și în cea personală, Sylvie a ales elegantul Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Dar Sylvie nu este singura care beneficiază de stilul și glamourul Galaxy Z Flip 5G. Odată cu lansarea celui de-al doilea sezon, Samsung și Netflix vor aduce stilul iconic și tehnologia inovatoare și fanilor serialului printr-o campanie integrată; prin reclame offline, conținut pe social media și diverși creatori de conținut europeni. Filtrul va permite fanilor să „schimbe scenariul” și să devină personajul principal al propriului poster animat Emily in Paris. Uimitorul Galaxy Z Flip 5G se va plia în fața utilizatorilor, plasându-i înaintea emblematicului Turn Eiffel.

Benjamin Braun, CMO Samsung pentru Europa, a declarat: „La Samsung, vrem să fim cât mai creativi și cât mai inovatori. Suntem încântați să colaborăm cu Netflix pentru cel de-al doilea sezon al unuia dintre cele mai populare seriale, Emily la Paris, și să o vedem pe Sylvie accesorizând Galaxy Z Flip 5G, care se potrivește perfect cu personalitatea ei. De abia așteptăm să dezvoltăm acest parteneriat în viitor”.

Cea mai recentă gamă de produse premium Samsung depășește limitele inovației și arată fanilor serialului cum stilul se combină cu inovația tehnologică. Aceasta gamă include următoarele produse:

Galaxy Z Flip 5G : un telefon pliabil premium și inovator, special creat pentru trend-setteri și multi-taskeri care doresc să facă selfie-ul perfect, dar care trimit în același timp o mulțime de e-mailuri și apoi vizionează ultimul episod din serialul favorit.

: un telefon pliabil premium și inovator, special creat pentru trend-setteri și multi-taskeri care doresc să facă selfie-ul perfect, dar care trimit în același timp o mulțime de e-mailuri și apoi vizionează ultimul episod din serialul favorit. Galaxy Watch3 : un accesoriu practic, cu ajutorul căruia vă puteți seta obiective de fitness și de lifestyle.

: un accesoriu practic, cu ajutorul căruia vă puteți seta obiective de fitness și de lifestyle. The Serif : Un televizor unic, care îmbină designul emblematic și imaginea uimitoare pentru a transforma fiecare serial sau film într-o experiență de vizionare supremă, ca și cum ai merge singur prin Musée D’Orsay.

: Un televizor unic, care îmbină designul emblematic și imaginea uimitoare pentru a transforma fiecare serial sau film într-o experiență de vizionare supremă, ca și cum ai merge singur prin Musée D’Orsay. The Sero : Revoluționarul The Sero are un design unic, permițându-vă să comutați fără probleme între conținutul orizontal și vertical, astfel încât să puteți viziona cu ușurință Netflix, cât și conținut de pe social media.

: Revoluționarul The Sero are un design unic, permițându-vă să comutați fără probleme între conținutul orizontal și vertical, astfel încât să puteți viziona cu ușurință Netflix, cât și conținut de pe social media. The Bespoke Cube : O soluție de frigider compactă și multifuncțională care poate fi amplasată cu ușurință oriunde în casă, păstrând produsele proaspete pentru mai mult timp, de la vin la produse cosmetice.

: O soluție de frigider compactă și multifuncțională care poate fi amplasată cu ușurință oriunde în casă, păstrând produsele proaspete pentru mai mult timp, de la vin la produse cosmetice. The Bespoke Fridge Freezer: un frigider modular care aduce personalizarea și tehnologia inovativă în propriile voastre case.

Sezonul 2 Emily in Paris va fi disponibil pentru abonații Netflix din 22 decembrie.

Vizionare placuta