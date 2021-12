Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 27 decembrie - 2 ianuarie

Horoscop săptămânal. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în următoarele zile.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: In aceasta saptamana ma incarc cu liniste. Am grija de sufletul meu. Invat sa iubesc cu adevarat si sa ma bucur mai mult de lucrurile care imi pun zambetul pe buze.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Am grija de sufletul meu. Am grija de mine. Imi promit sa ma pun de fiecare data pe primul loc, sa ma iubesc neconditionat, sa ma fac fericita.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Iau o pauza si invat sa ma relaxez. Imi ascult corpul cand spune ca nu mai poate, fac un pas in spate si ma bucur de aceste zile linistite si relaxante.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Am incredere in mine. Nu ma grabesc pe drumul vietii. Aleg sa imi ascult intuitia si sa ma las condusa de inima pentru ca ea stie cel mai bine de ce am nevoie pentru a fi cu adevarat fericita.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Promit sa iert cu tot sufletul meu. Nu pentru a se simti bine peersoana care mi-a gresit, poate ca nici macar nu ii pasa, ci pentru linistea sufletului meu.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg sa fiu recunoscatoare clipa de clipa. Aleg sa sadesc in inima mea doar bucurie si fericire. Aleg sa traiesc pentru momentul prezent si sa ma bucur de fiecare moment in care imi simt sufletul bucuros.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Traiesc pentru astazi. Fac pace cu trecutul si inchid definitiv acea usa dureroasa. Ma bucur de viata ca si cum nu ar exista ziua de maine.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Promit sa caut fericirea adevarata in inima mea. Promit sa fiu recunoscatoare pentru viata pe care o traiesc. Promit sa gasesc ceva marunt in fiecare clipa din momentul prezent.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu ma distantez de pe drumul mu. Distragerile sunt tentante si daunatoare, insa nu le permit sa ma tina inapoi. Aleg sa le controlez inainte ca ele sa ma controleze pe mine.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai lupt impotriva destinului. Promit sa ii permit Universului sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg si ce am de facut in acest nou capitol al vietii mele. Ma bucur de calatorie.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Renuntarea la vechile obiceiuri si construirea unora noi poate fi dificila, de aceea trebuie facuta treptat. Nu ma mai grabesc nicaieri, iau lucrurile pas cu pas.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Stau departe de dramele altor oameni pentru ca nu vreau sa creez inutil drame in viata mea. Aleg fericirea, bucuria, linistea. Aleg sa fiu bine si sa ma bucur de tot ce mi se intampla.

Vizionare placuta

Kudika

23 Decembrie 2021 Echipa Kudika

foto main Olga Golovizina , Shutterstock