7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (27 decembrie - 2 ianuarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Ies din zona de confort. Ma bucur de aceasta calatorie minunata. Nu ma tem sa fac lucruri noi si interesante. Nu ma tem sa simt ca traiesc cu adevarat.

Mantră pentru ziua de marti:

Aleg sa ma pun de fiecare data pe primul loc. Aleg sa am grija de mine. Aleg sa ma fac fericita. Acestea nu sunt gesturi egoiste, ci dovezi de iubire de sine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Incep un nou capitol. Merg mai departe fiind recunoscatoare clipa de clipa pentru tot ce am reusit sa fac pana acum.

Mantră pentru ziua de joi:

Preiau controlul asupra vietii mele. Eu stiu cel mai bine de ce am nevoie pentru a fi fericita. In mainile mele exista puterea schimbarii.

Mantră pentru ziua de vineri:

Las in spate trecutul. Las in spate greselile. Las in spate durerea. Iau cu mine in Noul An zambetele, lectiile de viata, amintirile frumoase si bucuria unui nou inceput.

Mantră pentru ziua de sambata:

Sunt pregatita pentru tot ce urmeaza. Sufletul meu abia asteapta aceasta noua aventura. Inima mea se bucura mai mult ca oricand. Va fi o poveste minunata pentru ca va fi scrisa chiar de catre mine.

Mantră pentru ziua de duminica:

Impartasesc fericire, bucurie si zambete cu toti cei din jurul meu. Ii incurajez pe cei pe care ii iubsc sa faca la fel.

