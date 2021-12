Sper ca in 2022 sa inveti sa renunti la oamenii care nu iti sunt destinati tie

Sper sa gasesti puterea de a iti convinge inima ca esti mai bine fara unii oameni si de ce unii oameni au trebuit sa plece din viata ta in loc sa ramana si sa te faca sa suferi pentru totdeauna.

Sper sa gasesti puterea de a te ridica inainte de a cadea in prapastia suferintei. Sper sa gasesti curajul sa pleci inainte de a te rataci. Sper sa ai incredere in intuitia ta, care incearca sa iti spuna de atat d emult timp ca ceva nu este in regula. Sper sa vezi oamenii asa cum sunt, nu asa cum iti doresti tu sa fie.

Sper sa stii ca viata este dificila, dar devine mai usoara atunci cand lucrurile care ti-au fost menite incep sa apara in fata ta. Viata devine mai usoara atunci cand nu incerci sa lupti impotriva planului divinitatii. Viata devine mai usoara atunci cand faci un pas in spate si ii permiti Universului sa iti arate ce are pregatit pentru tine. Cand inveti sa astepti pentru ca intelegi ca lucrurile bune au nevoie de timp si oamenii buni sunt greu de gasit.

Sper ca stii ca ce este menit sa fie al tau nu va trece niciodata pe langa tine... Ce este sortit sa fie al tau va gasi intotdedauna o cale.

Sper sa intelegi ca, daca inima ta are dubii, probabil ca nu este ce trrebuie sa fie. Sper sa intelegi ca daca trebuie sa fortezi lucrurile si sa te minti pe tine, sa mergi impotriva convingerilor tale, atunci ce se intampla nu este pentru tine. Sper sa nu te atasezi de lucruri gresite sau de oameeni temporarri. Sper sa intelegi ca aceasta calatorie a ta nu trebuie sa fie ca a oricarei alte persoane.

Sper sa inveti cum sa renunti la viata pe care ti-ai dorit-o si sa traiesti viata care ti-a fost menita. Bucura-te de calatoria ta. Traieste-ti propria poveste.

Sper sa inveti sa renunti la ceea ce nu este al tau. Sper sa stii diferenta dintre ceeae ce vrei si ceea ce ai nvoie. Sper sa ai mai multa incredere in Univers si in Dumnezeu si mai putina incredre in oameni.

Sper sa nu incetezi sa crezi ca va veni si timpul tau. Sper sa tii capul cat mai sus si sa ai incredere in destinul tau. Sper ca stii atunci cand vei gasi ceea ce este menit pentru tine, confuzia va disparea. Durerea din interiorul inimii tale va disparea. Si fericirea adevarata te va gasi.

