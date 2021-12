2 ianuarie 2022: Prima Luna Noua a anului este cadoul Universului pentru noi. Divinitatea ne bincuvanteaza cu darul norocului 

Luna Noua rasare in zodia Capricorn si vine cu o serie de schimbari puternice, oferindu-ne posibilitatea de a inchide pagina trecutului si d e a o lua de la capat pe un drum complet nou, cu visuri noi si planuri marete. Sfarsitul nu mai poate continua, transformarea este importanta pentru noi toti.

Nici nu incepem bine anul 2022 si iata ca Universul deja ne arata cat de frumoase sunt inceputurile. Pe 2 ianuarie, la 20:33, ora Romaniei, pe cerul intunecat va rasari prima Luna Noua a acestui an pentru a n aduce cadoul Universului pentru noi toti: darul norocului si al iubirii adevarate.

Luna Noua in Capricorn. Prima luna Noua din 2022

Luna Noua rasare in zodia Capricorn si vine cu o serie de schimbari puternice, oferindu-ne posibilitatea de a inchide pagina trecutului si d e a o lua de la capat pe un drum complet nou, cu visuri noi si planuri marete. Sfarsitul nu mai poate continua, transformarea este importanta pentru noi toti.

Luna Noua semnaleaza inceputul uni noi faze lunare - o perioada de renastere si de plantare a intentiilor pentru viitorr. Luna Noua in ianuarie reprezinta o reinnoire puternica a semnului Capricorn, reusind sa incheie oficial poarta eclipsei care s-a deschis in timpul Lunii Noi in Scorpion inca din noiembrie 2021.

Capricornul este o zodie care are o legatura incredibila cu puterea divina. In aceasta perioada ne stabilim termenele pentru implinirea visurilor si a dorintelor si ne pregatim sa pornim la drum, in cautare de obiective interesante care sa ne aduca fericirea.

Cuvinte cheie pentru aceasta perioada: incapatanare, pasiune, curaj, gelozie, transformare

Mantra dupa care sa ne conducem sufletele: Daca nu poti sa rezolvi problema, sa-ti faci griji pentru ea este inutil.

Luna Noua de pe 2 ianuarie este plina de oportunitati

Luna Noua este o oportunitate frumoasa de a ne conecta la energia divina si de a incepe o schimbare constinta care sa ne alinieze cu sinele nostru superior. De asemenea, aceasta oferea energia si disciplina necesare pentru a dezvolta un plan practic de manifestare si atingere a obictivelor.

Luna Noua de pe 2 ianuarie este prima luna a anului, asa ca trebuie sa ne asiguram ca ne stabilim intentiile potrivite si ca avem incredere in calatoria noastra.

Energii intense in Univers in timpul Lunii Noi de pe 2 ianuarie

Aceasta Luna Noua va fi in conjunctie cu Venus si Pluto, in quadratura cu Chiron, in trigon cu Uranus si in opozitie cu Sirius

Pluto da putere inimii sa se vindece si sa faca o schimbare sanatoasa pentru a sustine valorile sinelui nostru superior.

Venus conjunctie cu Luna indica un temperament calm, linistit, bland si afectuos. In aceasta perioada avem nevoie de iubire adevarata, de intelegere si sustinere neconditionata din partea oamenilor dragi noua.

Luna in quadratura cu Chiron. Este momentul sa devenim mai linistiti, sa acceptam schimbarea si sa ne adaptam la ea. Sentimentele nu trebuie ascunse, ci exprimate fara nicio teama.

Luna in trigon cu Uranus. Intuitia noastra este la cote maxime, asa ca trebuie sa profitam de aceasta perioada. Trebuie, totusi, sa fim prudenti si sa avem grija la schimbarile pe care intentionam sa le facem.

Luna in opozitie cu Sirius. Deslusim caile incurcate ale destinului, luam aminte de lectiile invatate si ne pregatim de un nou inceput, bucurandu-ne totodata de viata pe care o traim acum.

foto main ohenze, Shutterstock

