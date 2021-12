7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (3-9 ianuarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a săptămânii 3-9 ianuarie astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Am grijă de sufletul meu și îl hrănesc doar cu emoții frumoase. Pacea și armonia interioară se întâmplă în momentul în care aleg să nu permit unei alte persoane sau evenimente să îmi controleze gândurile și emoțiile.

Mantră pentru ziua de marți:

Sunt pregătită pentru tot ce urmează. Mă eliberez de trecut pentru că știu că singurul moment care contează este chiar acum. Aleg să pășesc către viitor cu zâmbetul pe buze și cu încredere că totul va fi bine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Mă bucur de noul capitol al vieții mele, nu mă mai grăbesc nicăieri. Această călătorie a mea nu este o cursă, nu este un maraton, nu este drum plin de obstacole. Este o plimbare minunată, în care există iubire, răbdare și dorința de a învăța, de a descoperi, de a trăi cu adevărat.

Mantră pentru ziua de joi:

Astăzi aleg să zâmbesc mai mult oamenilor astfel încât să influențez în mod pozitiv ziua lor. Astăzi aleg să îi faci fericiți pe cei cu care îmi intersectez drumul.

Mantră pentru ziua de vineri:

Aleg să simt că trăiesc liber, să fiu inspirată de tot ce se întâmplă în jurul meu și să lupt pentru ceea ce îmi doresc. Aleg să fac un pas mic, dar important, către împlinirea visurilor mele.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Eu sunt eu. Mă iubesc pentru ceea ce sunt, mă accept pentru cine sunt. Începând de astăzi construiesc cea mai frumoasă relație cu mine însămi.

Mantră pentru ziua de duminică:

Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

foto main lerazaliubovskaia, Shutterstock

Vizionare placuta