Halsey a lansat varianta extinsa a albumului 'IF I CAN’T HAVE LOVE, I WANT POWER'

Proiectul a fost nominalizat la premiile Grammy pentru categoria Best Alternative Music Album.

comunicat de presa: Totodata, acesta a fost in top 30 cele mai bune materiale din anul 2021, conform mai multor publicatii de specialitate. Varianta extinsa contine doua piese noi: “Nightmare Reprise” si “People disappear here”.

Odata cu noul proiect, Halsey a lansat videoclipuri noi pentru toate melodiile albumului. In timpul sarbatoriilor de iarna, artista a prezentat si varianta live a materialului discografic.

Proiectul muzical a fost produs de Trent Reznor si Atticus Ross si a debutat pe primul loc in Billboard Top Current Albums, fiind al treilea album consecutiv al artistei ce reuseste aceasta performanta. Totodata, materialul a fost pe prima pozitie in Billboard’s Alternative Albums, Vinyl Albums, Tastemaker Albums charts si Spotify Top 10 Global Album Debuts.

“IF I CAN’T HAVE LOVE, I WANT POWER” a fost laudat de publicatii importante precum The New York Times, Rolling Stone, NYLON, Cosmopolitan, Complex, Entertainment Weekly, Vulture, People, Kerrang, Slate, Billboard si NME.

1. The Tradition

2. Bells in Santa Fe

3. Easier than Lying

4. Lilith

5. Girl is aGun

6. You asked for this

7. Darling

8.1121

9. honey

10. Whispers

11. Iam not awoman, I’m agod

12. The Lighthouse

13. Ya’aburnee

14. Nightmare

15. Nightmare Reprise

16. People disappear here

Halsey a vandut peste 60 milioane de piese in America si peste 150 milioane la nivel global. Artista a acumulat peste 31 miliarde stream-uri la nivel mondial si peste 17 milioane de albume in toata lumea.

Pe langa muzica, artista a lansat si cartea “I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry”, care a debutat in The New York Times Best Sellers, in noiembrie anul trecut. Totodata, Halsey a fost inclusa in 100 Most Influential People of 2020 de catre revista Time. Ea a castigat 20 de premii la mai multe gale importante, precum AMA, MTV VMA, GLAAD Award, the Songwriters Hall of Fame’s Hal David Starlight Award si CMT Music Award.

Artista si-a lansat si propriul brand de produse pentru make-up - About-face. Halsey isi foloseste notorietatea pentru a sustine drepturile tinerilor si femeilor, constientizarea importantei sanatatii mentale, dar si comunitatea LGBTQ.

