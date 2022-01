Outflow lansează 'Running in Circles', primul single din carieră și se califică la Eurovision

Sunt tineri, talentați, iar de astăzi sunt cei patru băieți care împreună sunt Outflow, trupă ce s-a calificat anul acesta la Eurovision. Format din Florin Ciotlăuș, Lucian Călin Blaga, George Popa și Mircea Georoceanu, Outflow este un band fresh ce îmbină atât versurile pline de însemnătate cât și muzicalitatea instrumentelor, toate sub amprenta punk rock-ului și a rock-ului.

comunicat de presa: Întrebați despre ce înseamnă pentru ei Outflow, băieții ne-au răspuns că: „«Outflow» este trupa noastră, a tuturor. Ne-am format în Cluj la Voltaj Academy în vara anului 2021 și am început să punem la cale un tribute show Metallica. Dupa câteva concerte strecurate printre restricțiile pandemiei, am hotărât să luăm o pauză și să ne focusăm pe albumul pe care îl vom lansa anul acesta. Suntem patru băieți care s-au întâlnit la locul potrivit, în momentul potrivit și suntem foarte încrezători în capacitatea noastră de a oferi ascultătorilor atât muzica blândă și sensibilă, cât și muzică cu energie puternică, rapidă și plină de versuri pe care le veți striga cu noi. Prin urmare, noi patru, Flo, Călin, George și Mircea vom fi mereu alături de voi prin difuzoare. #weareoutflow”.

Compusă de către cei patru artiști ce formează Outflow, piesa „Running in Circles” este o baladă puternică ce are la bază nevoia de atașare a fiecăruia și a fost aleasă pentru a merge mai departe în semifinala națională Eurovision 2022. „Running in Circles” exprimă prin muzică și versuri faptul că alegem mereu să ne învârtim în cerc deși suntem conștienți că ne rănim singuri.

Despre calificarea în cadrul semifinalei naționale Eurovision 2022, băieții au povestit că: „Această veste nu a putut decât să ne bucure enorm și să ne facă să lucrăm mai intens la visul nostru de a aduce muzica trupei la cât mai mulți ascultători în playlist. Totodată, selecția piesei, a fost o confirmare pentru noi că toate sutele de ore implicate în compunerea albumului pe care dorim să îl lansăm anul acesta, nu au fost în zadar. Suntem conștienți de faptul că avem o energie puternică în aparițiile noastre și putem transmite publicului atât mesajul nostru cât și cel al piesei cu care participăm. Suntem nerăbdători să primim feedbackul publicului și sperăm ca ei să ne fie aproape pe tot parcursul Eurovisionului prin intermediul mesajelor și mai ales, al voturilor”.

Amintirile lui Florin Ciotăluș încep de pe la 4-5 ani când părinții îl puneau să cânte sau să spună poezii în fața casetofoanelor sau a magnetofoanelor cu benzi. La 14 ani și-a achiziționat primul instrument, când punea bazele primei trupe, alături de trei colegi. Și-a continuat studiile la Școala Populară de Arte, Tudor Jarda din Cluj Napoca, secția clasică pop, unde a câștigat mai multe concursuri. În 2014 a participat la Vocea României, sezonul 4 și a ajuns în galele Live sub îndrumarea lui Tudor Chirilă, iar în 2016, s-a înscris la cursurile Voltaj Academy, loc unde a luat naștere trupa Outflow.

Lucian Călin Blaga și-a început cariera în muzică în orașul Deva. A fost toboșar, iar mai apoi și-a descoperit pasiunea adevărată: chitara bass. Adolescența și-a petrecut-o în diverse trupe pe care le-a înființat cu mai mulți prieteni. La Cluj a început să participe la cursurile Voltaj Academy, iar după câțiva ani, a avut ocazia să cânte cu Michael Bolton. În urma acelei experiențe privilegiate, a rămas session player-ul lui de rezervă, iar în toți acești ani a cântat cu diverși artiști locali (DJ Project, Mihail) și a produs muzică. În prezent, Lucian Călin Blaga este membru al trupei Outflow și își dorește ca prin piesele lansate oamenii să se regăsească în versurile și în energia lor.

Primul contact cu muzica pe care George Popa l-a avut a fost tot în jurul vârstei de 4-5 ani, atunci când a primit de ziua lui un album pe care se afla o piesă care urma să îi schimbe toată viața: „Și ce?" de la Voltaj. În vara în care a împlinit 14 ani, a decis că muzica este drumul lui și s-a apucat de chitară. După un an în care a fost autodidact, a început să ia ore de chitară la Voltaj Academy, locul în care dacă nu ajungea, nu îi cunoștea pe colegii lui de trupă.

Mezinul grupului în vârstă de 18 ani, Mircea Georocoveanu este elev în clasa a douăsprezecea și iubitor de muzică de când era mic. La vârsta de 12 ani a început să cânte la tobe ca hobby, iar după câțiva ani s-a decis că este timpul pentru o carieră în domeniul muzicii. După ceva timp și-a întâlnit colegii de trupă la Voltaj Academy iar în acest moment lansează prima piesă în această formulă.

