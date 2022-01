10 locuri celebre din Emily in Paris pe care le poti vizita intr-un city break cu fetele

Te-ai uitat recent la celebrul serial de pe Netflix si ai admirat in fiecare episod frumusetea Parisului?

Emily in Paris nu este doar o poveste captivanta, care te face sa savurezi episod dupa episod, intrebandu-te ce se va mai intampla in continuare. Farmecul serialului este dat si de locatiile in care cele doua sezoane au fost filmate.

Majoritatea scenelor se petrec in capitala Frantei, pe cele mai frumoase strazi si in cele mai chic cafenele. Daca vrei sa ajungi si tu in locurile deja iconice din serial, iata ce locatii de filmare poti vizita intr-un city break la Paris!

10 locuri in care s-a filmat serialul Emily in Paris, pe care le poti vizita:

1. La Maison Rose. De-a lungul celor doua sezoane, Emily iese la cafea si la pranz cu prietena ei cea mai buna din oras, Mindy. Dintre cafenelele chic in care acestea se intalnesc, La Maison Rose este cea mai instagramabila. Peretii roz si ferestrele cu accente verzi ofera un farmec aparte localului, insa si interiorul este la fel de frumos.

