The Weeknd a lansat albumul 'Dawn FM'

Acesta contine 16 piese, in care artistul canadian colaboreaza cu Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never si Jim Carrey.

comunicat de presa: Noul proiect a fost anuntat in 2021, cand The Weeknd a facut mai multe referiri in cadrul interviurilor pentru Rolling Stone, Variety, dar si pe platformele sale de social media. Single-ul “Take My Breath” a fost lansat pe 6 august. Artistul a publicat coperta oficiala a albumului pe 4 ianuarie, iar in urmatoarea zi acesta a facut public tracklist-ul.

Cantaretul canadian a aparut in "103.5 Dawn FM", o experiena de live stream care a fost difuzata exclusiv pe canalul Amazon Music de pe Twitch si in aplicatia Amazon Music. Produsele exclusive pentru eveniment, inclusiv un hanorac, tricou si bluza in editie limitata, sunt disponibile acum pe amazon.com/theweeknd si in aplicatia Amazon Music. Fanii vor putea achiziționa produsele pentru urmatoarele 48 de ore.

Dawn FM Track Listing:

1. Dawn FM

2. Gasoline

3. How Do I Make You Love Me?

4. Take My Breath

5. Sacrifice

6. A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones)

7. Out of Time

8. Here We Go...Again (feat. Tyler, The Creator)

9. Best Friends

10. Is There Someone Else?

11. Starry Eyes

12. Every Angel is Terrifying

13. Don’t Break My Heart

14. I Heard You’re Married (feat. Lil Wayne)

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret (feat. Jim Carrey)

Vizionare placuta