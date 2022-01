Piesa este despre o iubire tanara dintr-un oras mic. Aceasta imi ofera foarte multe amintiri si este una dintre melodiile mele preferate de pe noul album. Dupa ce am inregistrat piesa, am dorit ca fanii sa auda si cealalta parte a povestii, asa ca am ajuns la Ray BLK.

comunicat de presa: JP Cooper face echipa cu Ray BLK pentru noul single “Need You Tonight”. Noua piesa va fi disponibila pe albumul “SHE”, care va fi lansat pe 18 februarie 2022. Noul proiect va contine si single-urile “We Cry”, “Holy Water” si “Call My Name”. "Need You Tonight" este o colaborare perfecta intre doi compozitori incredibil de talentati.

“Piesa este despre o iubire tanara dintr-un oras mic. Aceasta imi ofera foarte multe amintiri si este una dintre melodiile mele preferate de pe noul album. Dupa ce am inregistrat piesa, am dorit ca fanii sa auda si cealalta parte a povestii, asa ca am ajuns la Ray BLK.”, a declarat JP Cooper despre “Need You Tonight”.

“JP m-a cautat pentru a scrie o strofa pentru aceasta melodie. Odata ce am auzit-o, m-am simtit foarte emotionata. Mi-am dorit foarte mult sa scriu cel mai bun lucru posibil, astfel m-am inspirat din propria mea suferinta si sunt foarte mandra de ceea ce am creat.”, a spus Ray BLK despre noua colaborare.

JP Cooper este un cantaret si compozitor britanic. Cea mai populara melodie a lui este “Perfect Strangers” impreuna cu Jonas Blue, fiind certificata cu discul de platina in Marea Britanie. A inceput cu 3 EP-uri pe cont propriu, iar dupa ce a semnat cu Island Records a lansat inca doua EP-uri “Keep the Quiet Out” si “When the Darkness Comes”. “Raised Under Grey Skies”, primul album, a aparut in septembrie 2016 si a continut piesa de top 10 in UK “September Song”. Acesta acumulat peste 4 miliarde de stream-uri.

Cunoscuta pentru versurile ei interzise si directe, Ray BLK este una dintre cele mai puternice, provocatoare si importante voci din muzica. Supranumita "raspunsul Regatului Unit pentru Lauryn Hill". Ray a devenit prima artista nesemnata care a caștigat BBC Sound Poll in 2017. Ray a fost intotdeauna vocea pasionata de egalitate cu teme precum dragostea, lupta, perseverenta, increderea, rasa si emanciparea femeilor in muzica. “Access Denied”, albumul de debut”, a fost lansat in octombrie 2021 si a fost laudat de NME, The Guardian, The Times, The Independent, DYI, The Observer, The Evening Standard si METRO.

