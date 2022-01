Ține minte asta. Viața ta este alcătuită din zeci de povești. Acesta nu este sfârșitul, ci un nou început

Plângi cât simți nevoia... însă nu plânge o viață. Acesta nu este sfârșitul, ci doar un nou început.

Draga mea, viața ta este formată din mai multe povești. Multe au fost deja trăite... multe altele urmează să fie scrie scrie. Acesta nu este sfârșitul. Ești într-o continuă evoluție și creștere. Cu fiecare final începe o nouă viață. Începe un nou capitol.

Credem că trebuie să fim legați de o singură identitate pentru totdeauna, însă acest lucru nu este deloc adevărat. În orice moment ne putem reinventa astfel încât să schimbăm cursul vieții noastre.

Credem că o despărțire este o pierdere incredibilă. Uităm că suntem puternici, că am depășit deja atât de multe în această viață. Ne spunem că avem opțiuni limite când noi am văzut doar o fracțiune din posibilități. Când am trăit doar puțin din viața noastră.

Draga mea, mergi mai departe. Ești mult mai mult decât crezi. Meriți să fii cu adevărat fericită. Ești mai mult decât ce vezi. Ești mai mult decât greșelile tale. Ești mai mult decât durerea pe care o simți acum. Scopul tău este ca în fiecare zi să crești, să te dezvolți, să devii cea mai bună versiune a ta. Nu te limita la constrângerile pe care societatea încearcă să ți le pună.

Poate că ai început singură această călătorie. Poate că ai fost într-o relație foarte serioasă care, brusc, s-a încheiat. Poate că ai avut mai multe iubiri. Poate că ai făcut sacrificii majore sau ai trăit fix cum ți-ai dorit tu să trăiești, fără nicio regulă. Poate că ai iubit persoana greșită mai mult decât ți-ai putut imagina vreodată. Poate că încă nu ai găsit dragostea adevărată. Însă hai să îți spun un lucru: toate acestea fac parte din trecut. Lasă-le acolo și mergi mai departe cu viața ta. Acum ai ocazia să o iei de la capăt. Ziua de astăzi este un nou început pentru tine - este șansa de a învăța să te ridici de la pământ și de a merge mai departe. Pe un alt drum - mai interesant, mai frumos, mai special.

Vezi tu, povestea vieții tale nu se termină niciodată. Indiferent de vârsta la care ești, indiferent de cine ești, indiferent de eșecurile și de câștigurile tale. Tu poți să alegi. Viața ta este numai a ta, trăiește-o așa cum vrei să o trăiești.

Nu te mai întoarce în trecut, nu te mai lega de ce s-a întâmplat. Nu îți mai aminti nimic de acolo, concentrează-te doar pe lecțiile învățate, pe dragostea și amintirile pe care le-ai câștigat. Experiențele din trecut sunt momentele care te-au modelat. Acei oameni care te-au făcut să suferi sunt oamenii care ți-au trezit sufletul și te-au făcut mai puternică. Te-au ajutat să fii cine ești astăzi. Și ești minunată. Nu crezi asta?

Ziua de astăzi este un nou capitol al vieții tale. Nu uita de ea pentru că este cea mai importantă, te ajută să trăiești aici și acum. Ești exact acolo unde trebuie să fii - deși uneori nu simți asta. Chiar acum, ai șansa de a îți rescrie povestea. Primești cadoul unei noi iubiri, al unui nou început. Viața este a ta pentru a o trăi. Așadar, trăiește-o... cu fiecare celulă a vieții tale. Cu fiecare început.

