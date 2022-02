15 Lucruri pe care să i le șoptești sufletului tău mai des

Ceea ce trăim iese din ceea ce credem că suntem.

Unul dintre cele mai mari daruri ale vieții este faptul că, adesea, prezentul devine dificil. Pentru că în confruntarea cu dificultățile vieții ne formăm și construim în sufletul nostru o putere incredibilă. Această forță ne permite să avem încredere în noi și să ne îndeplinim cu succes cele mai profunde și semnificative scopuri, planuri și visuri.

Tocmai pentru că viața este dificilă suntem capabili să ne ridicăm în fața dificultăților și să nu renunțăm până când nu le depășim. Suntem capabili să facem diferența între bine și rău, să trăim viața pe care ne-o dorim și să lăsăm o amprentă asupra lumii.

La fel ca fiecare mușchi al corpului, și mintea trebuie lucrată pentru a deveni mai puternică. Este important să lucrăm în mod constant la ea pentru ca aceasta să creascăși să se dezvoltae în timp. O minte bine antrenată cu afirmații pozitive are gândurile potrivite aliniate și gata să fie folosite la momentul potrivit.

Dacă vrei să începi sau să îți îmbunătățești practica afirmațiilor pozitive, iată o selecție de lucruri pe care îți sugerez să ti le spui mai des:

1. Nu mă las prinsă în ceea ce ar fi putut fi sau ar fi trebuit să fie. Aleg să privesc, în schimb, către puterea și posibilitatea a ceea ce este... aici și acum.

2. Trebuie să accept toate lucrurile care vin către mine și să le primesc cu tot ce am eu mai bun de oferit.

3. A face greșeli este întotdeauna mai bine decât a pretinde că am o viață perfectă.

4. Nu pot controla tot ce mi se întâmplă. Însă cu siguranță pot contorla modul în care răspund la ceea ce mi se întâmplă. În răspunsul meu se află puterea mea.

5. Aleg să mă gândesc mai puțin la gestionarea problemelor mele și mai mult la gestionarea mentalității mele. Aleg să îmi încarc mintea cu gânduri pozitive și să cresc puterea din sufletul meu.

6. Nu voi fi niciodată atât de bună pe cât îmi spune toată lumea atunci când câștig o luptă și nu voi fi niciodată atât de rea pe cât crede lumea atunci când pierd o lupta.

7. O provocare devine un obstacol doar dacă îi permit să mă pună la pământ.

8. Mă voi ridica de la pământ pentru că sunt puternică. Iar și iar. Cu cât îmi revin mai repede din eșecuri care vin în calea mea, cu atât mai repede voi ajunge acolo unde vreau să fiu în viață.

9. Nu voi încerca să mă ascund de temerile mele pentru că știu că acestea nu sunt acolo pentru a mă speria. Ele sunt acolo pentru a mă anunța că trebuie să fac o schimbare.

10. Dacă nu am timp să fac ceea ce contează pentru mine promit să încetez să mai fac lucruri care nu contează.

11. Viitorul poate fi diferit de prezent. Iar eu am puterea de a îl face așa chiar acum.

12. Fericirea va veni la mine în momentul în care o voi găsi în sufletul meu și o voi scoate la suprafață.

13. Promit să lupt pentru a deveni cea mai bună versiune a mea... și nu pentru a crede că sunt cea mai bună versiune a mea.

14. Următorul meu pas în direcția potrivită nu trebuie să fie un pas uriaș. Puțin câte puțin. Cu răbdare și încredere.

15. Am încredere în Univers că el știe cel mai bine de ce am nevoie în viață. Am încredere în divinitate că există un plan măreț pentru mine.

Vizionare placuta