Credintele care creeaza blocaje in viata amoroasa: 4 posibile motive pentru care esti singura

Nu asculta niciodata presiunea din jur, cand vine vorba despre relatii si cum ar trebui sa arate acestea. Totusi, daca simti ca ceva nu este in regula, s-ar putea sa existe cateva explicatii.

A fi single nu este niciodata o problema, asa cum te face societatea sa crezi. Gradul tau de implinire in viata nu trebuie sa depinda de nimeni altcineva. Este ok sa fii intr-o relatie lunga, dar este la fel de ok sa fii singura. Atat timp cat tu te simti bine si esti fericita, totul este ok.

Cu toate acestea, daca esti single de ceva timp si te intrebi daca nu cumva ai de-a face cu blocaje in viata amoroasa, elementele de mai jos s-ar putea sa fie revelatoare. Iata 4 potentiale motive pentru care ai blocaje in viata amoroasa!

1. Credinta ca relatiile toxice sunt mai interesante si mai intense. Ai cunoscut pe cineva si nu ai gasit nici macar un red flag. Te respecta, te place, iti raspunde mereu la mesaje si initiaza la randul sau conversatii. Te cheama constant la intalniri, isi exprima sentimentele, insa fara sa te simti constransa. Si totusi, ceva nu functioneaza. Ai senzatia ca lipseste adrenalina.

