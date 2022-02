SCORPIONS lansează piesa 'Shining Of Your Soul'

„Shining Of Your Soul” este una dintre puținele piese de dragoste de pe albumul „Rock Believer”.

comunicat de presa: „Shining Of Your Soul” vorbește despre despre acel moment special din viața unei persoane, care este probabil unul dintre cele mai abordate subiecte în piesele de pretutindeni, indiferent de stilul muzical, mai precis despre momentul pe care francezii îl numesc amour fou (semnificația acestei emoții subite și intensitatea acesteia fiind considerate aproape de obsesie).

Dar ceea ce trupa SCORPIONS a vrut să evidențieze prin cântecul „Shining Of Your Soul” este acel sentiment care îți taie respirația, evidentiate si prin versurile scrise de catre solistul trupei, Klaus Meine, care a declarat: „atunci când cineva pășește într-o încăpere și ai impresia că orice altceva, în afară de persoana respectivă, se pierde în decor. Atunci când atmosfera se schimbă într-un mod inexplicabil și te simți învăluit într-o aura caldă. Aceea este strălucirea sufletului.”

Acel moment, pe care trupa îl descrie în noul single, extras de pe cel mai recent album al său, „Rock Believer” („I can’t stop believing, it’s more than a feeling, and when you come through the door, I see the shining of your soul”), ilustrează, de asemenea, unul dintre misterele nerezolvate ale sufletului uman - acele momente mitice când întâlnim anumite persoane.

