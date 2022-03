Imbratiseaza-ti feminitatea! 5 obiceiuri care te ajuta sa te simti femeie

Traversam o perioada care ne-a facut sa uitam cine si cum eram atunci cand mergeam la birou sau ieseam in oras cu prietenii ori cu iubitul. Am uitat de pantofii cu toc, de rochii si bijuterii, de manichiura impecabila si parul aranjat.

Sa fii femeie poate parea un rol greu de jucat pana la final, insa, in acelasi timp, este un rol si un statut care te implineste, care iti face inima sa vibreze, care iti ofera ocazia sa ramai blanda si puternica in acelasi timp.

Din pacate, insa, femeia de azi a uitat parca sa mai fie femeie si isi ascunde feminitatea pe sub haine largi si masculine, in pantofi sport si in spatele unui comportament tot mai rece si mai… baietos. Nu este nimic gresit in a purta adidasi sau haine oversize, dar asta atata timp cat feminitatea nu dispare din context. Sunt multe femei care arata absolut senzational si isi pastreaza eleganta purtand pantofi sport sau un hanorac.

Ce ma face sa scriu acest material este o teama proprie, pentru ca am ajuns la 35 de ani si simt ca nu mi-am imbratisat feminitatea asa cum mi-as fi dorit. M-am pierdut printre tricouri, blugi si hanorace, uitand total cum se simte sa tii spatele drept si capul sus atunci cand porti o pereche de pantofi cu toc, perle la gat, o bluza din material fin si parfumul preferat.

