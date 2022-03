Alexandra Stan a lansat single-ul 'Bad at Hating You'

După ce ne-am petrecut toată vara dansând în același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vară al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparată de piesa nostalgică, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”.

comunicat de presa: „Bad at Hating You” este o piesă extrasă de pe albumul Alexandrei, "Rainbows", care urmează să fie lansat în prima jumătate a acestui an. Cântecul dezvăluie o nouă fațetă a acestui album multilateral, aspect sugerat și de titlul albumului, generând astfel și mai multă anticipare din partea fanilor Alexandrei până când aceștia se vor putea bucura de „curcubeul” integral, plin de culori. Versurile piesei „Bad at Hating You” au fost scrise de Christin Pohl și Teodora Spiric. Cei doi din urmă au produs single-ul cu Manuel Riva, care este un colaborator frecvent (a lansat piesa „Miami” împreună cu Alexandra în 2018). Piesa vorbește despre o poveste de dragoste complicată, dar, de data aceasta, dintr-un unghi diferit față de subiectul abordat în „Tokyo”. În discursul ei muzical, Alexandra Stan se află într-un moment de răscruce des întâlnit de majoritatea oamenilor: chiar dacă este conștientă ca ar trebui să pună punct relației, sentimentele ei sunt prea puternice și îi încețosează rațiunea. Videoclipul oficial al piesei „Bad at Hating You”, regizat de Raluca Netca, cu Alex Chișu DoP, abordează, în continuare, o estetică mai întunecată. Alexandra Stan este înfățișată, de data aceasta, cu un look mai „soft” și este însoțită de dansatori. Mai mult, contrastul de lumină dintre scene poate fi considerat o reprezentare vizuală a conflictului interior; lumina reprezentând momentele de claritate, iar întunericul umbra pe care sentimentele o fac asupra rațiunii. Referitor la piesă, Alexandra a declarat: „De data aceasta, nu am scris eu piesa, dar cumva m-am regăsit în versuri. Cel mai important amănunt referitor la acest track pop este faptul că chiar dacă nu am fost prezentă când a fost realizat, este un track plin de iubire și emoție. Sunt curioasă ce părere o să aibă fanii mei despre el!”. Citeste si: Citatul după care trebuie să te ghidezi în ultimele luni din 2021... Alexandra și-a făcut debutul în muzică alături de MediaPro Music, când a lansat single-ul „Lollipop / Param Pam Pam". Ulterior, au urmat single-uri ca „Mr. Saxobeat", „Lemonade" sau „Get Back (ASAP)". La 10 ani distanță, artista a reintrat în portofoliul Universal Music România & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit întreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat", iar în 2019 a aniversat 10 ani de activitate muzicală. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume („Saxobeats”, „Unlocked”, „Alesta”, „Mami”), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborări cu artiști că Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva și a strâns o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani. În 2021, Alexandra Stan a lansat single-ul în română „Aleasa”, a colaborat cu renumitul duo format din surorile DJ, NERVO, pentru piesa dance „Come Into My World”, și a dezvăluit single-ul nostalgic de toamnă, „Tokyo”. În plus, Alexandra a lucrat împreună cu Faustix și Zookeepers pentru cântecul „Future Calling”. Alexandra Stan și-a început anul 2022 colaborând cu trupa VUNK pentru piesa cu vibe de anii 70, „Asta-i pentru altcineva”. Alexandra cucerește publicul prin naturalețe și creativitate. Artista, originară din Constanța, România, a fost și este foarte ascultată în toate colțurile globului. Un exemplu recent este hitul „Mr. Saxobeat" care a atins pragul de 300.000.000 de stream-uri pe Spotify, fiind singura piesă a unui artist român care reușește această performanță. În acelasi timp, canalul de YouTube al artistei a depasit 1 milion de abonati. Vizionare placuta Kudika

