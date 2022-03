INNA lansează cea de-a doua parte a albumului 'Champagne Problems' cu 8 piese pline de energie

INNA revine cu cea de-a doua parte a albumului ”Champagne Problems” care include 8 piese printre care ”Cryo”, ”Millenium”, ”Take Me Home”, ”Kumera”, ”Oxygen”, ”Karma”, ”Breathless” și ”Don't Let Me Down”.

comunicat de presa: ”Cryo” este piesa de rezistență a albumului, catchy, plină de energie, care te va face să cânți și să dansezi întruna. Întregul album a fost compus în cadrul celor 16 zile de sesiune muzicală numită Dance Queen’s House pe care artista le-a petrecut izolată într-o casă cu producători și compozitori alături de care a lucrat pentru a lansa piese noi, dar și pentru a-i aduce pe fani și mai aproape de universul ei prin cele 8 vloguri postate pe canalul de YouTube al artistei. Și pentru acest album, INNA a colaborat cu Marcel Botezan, Sebastian Barac, Minelli, Alex Cotoi. Albumul poate fi accesat pe canalul de YouTube al artistei aici, dar și pe magazinele digitale. ”Cea de-a doua parte a albumului ”Champagne Problems” e aici și mă bucur că sunteți alături de mine în această călătorie frumoasă. Dance Queen’s House este un proiect de suflet și să creez atât de multe piese alături de oameni talentați pe care îi admir este o reală bucurie și onoare. Enjoy!”, a spus INNA. INNA doboară un nou record global: este prima artistă din lume cu cele mai multe videos cu peste 1M vizualizări din LUME Superstarul internațional INNA marchează o nouă reușită în carieră: la momentul actual este artista cu cele mai multe clipuri pe YouTube ce depășesc 1 milion de vizualizări din LUME! Portofoliul impresionant al INNEI este comparabil cu cele mai mari nume din industria muzicală globală, dar începând de astăzi, INNA are 269 de videoclipuri pe YouTube ce depășesc 1 milion de vizualizări, iar acest număr o clasează pe prima poziție, conform Kworb. Pentru o mai bună înțelegere a acestei reușite, Arianna Grande are 268 de videoclipuri, Taylor Swift 231, Shakira 187, Katy Perry 168, iar Rihanna 119. „Sunt recunoscătoare pentru fiecare reușită din cariera mea și mă bucur că muzica mea a ajuns atât de departe, în viețile atâtor oameni cărora sper că le-am făcut viața mai frumoasă! Mulțumesc fanilor mei și echipei mele pentru susținere! Don't let the music die!” a declarat INNA. Citeste si: Elena lansează o baladă romantică plină de emoție: 'Brațele' La finalul anului trecut, INNA a lansat single-ul ”Up” cu Sean Paul, unul dintre cei mai mari artiști din lume și are deja peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa a fost compusă de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Elena Alexandra Apostoleanu, Alex Cotoi, Sean Paul, produsă de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, versuri de Minelli, Sean Paul. În urma primului sezon Dance Queen’s House, INNA a lansat albumul ”Heartbreaker” care include 10 piese, printre care cele mai apreciate de fani au fost ”Flashbacks”, ”Maza” și ”Heartbreaker”. INNA are 7 milioane de subscriberi pe YouTube și peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artiști europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix. Vizionare placuta Kudika

16 Martie 2022 Echipa Kudika