7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (21-27 martie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Nu renunț la speranțele și visurile mele. Nu renunț la mine. Mă ridic de la pământ și merg mai departe indiferent de cât de dificil este drumul meu.

Mantră pentru ziua de marți:

Îmi umplu sufletul cu energie pozitivă din partea divinității. Știu că Universul îmi este alături și are grijă de mine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Nu țin cu dinții de trecut. Mă eliberez de tot ce s-a întâmplat și învăț să mă bucur de momentul prezent.

Mantră pentru ziua de joi:

Mă iubesc pentru ceea ce sunt. Mă iert pentru ce s-a întâmplat. Mă încurajez să fiu puternică și să merg mai departe.

Mantră pentru ziua de vineri:

Astăzi mă iubesc cu bune și cu rele. Lucrurile care mă fac diferită sunt lucrurile care mă definesc. Sunt ceea ce sunt și nu mă mai ascund.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Aleg să fii recunoscătoare pentru tot ce am. În fiecare dimineață. Din nou și din nou. Când uit, promit să o iau de la capăt.

Mantră pentru ziua de duminică:

Am încredere în intuiția mea. Am încredere în înțelepciunea mea. Am încredere că totul va fi bine. Iau deciziile pe care le consider potrivite pentru mine și merg mai departe cu viața mea.

foto main EL_Art, Shutterstock

Vizionare placuta