14 Lucruri pe care ar trebui să i le spui mai des sufletului tău sensibil 

Dacă vrei să începi sau să îți îmbunătățești practica afirmațiilor pozitive, iată o selecție de afirmații ca punct de plecare (sunt simple, însă cu un impact incredibil de puternic asupra minții):

La fel ca fiecare mușchi din corp, mintea are nevoie de exerciții constante pentru a deveni mai puternică. Trebuie să lucrăm tot timpul la ea pentru a o ajuta să crească și să se dezvolte în timp. Dacă nu îți lucrezi mintea în mii de moduri mărunte de-a lungul timpului, este și normal ca aceasta să nu știe ce să facă și să se prăbușească în zilele în care viața îți aruncă în cale un obstacol.

Lucrurile pe care le facem sunt influențate de ceea ce credem că suntem. O minte bine antrenată cu afirmații pozitive are pregătite gândurile potrivite și este gata să le folosească atunci când are nevoie.

1. Nu voi fi prinsă niciodată în ceea ce ar fi putut fi sau ar fi trebuit să fie. Mă voi concentra, în schimb, pe puterea și posibilitatea a ceea ce este chiar acum. Viața mea se întâmplă chiar în acest moment.

2. Nu pot controla tot ce mi se întâmplă. Puterea mea constă în faptul că pot controla, în schimb, modul în care răspund la ceea ce se întâmplă. În răspunsul meu este această putere.

3. Am încredere în Univers. Trebuie să accept orice vine către mine și singurul lucru important pe care îl am de făcut este să îl întâlnesc cu ce am mai bun de oferit.

4. Nu-mi este teamă să fac greșeli. Îmi este teamă să trăiesc o viață plictisitoare, prinsă în rutina de zi cu zi.

5. Nu mă grăbesc nicăieri. Nu mă mai concentrez pe finalul capitolului deoarece pierd enorm de multe lucruri speciale. Mă bucur de călătorie, mă bucur de viață.

4. Eu nu sunt problemele mele. Eu nu sunt grijile mele. Eu nu sunt anxietățile mele. Eu nu sunt temerile mele.

5. Mă voi gândi mai puțin la problemele pe care le am și mai mult la modul în care le pot rezolva.

6. Mă voi ridica de la pământ de fiecare dată. Iar și iar. Cu cât mă vindec mai repede după eșecuri cu atât mai repede voi ajunge unde vreau în viață.

7. Nu voi încerca să mă ascund de temerile mele pentru că știu că ele nu sunt aici pentru a mă speria - ci pentru a mă anunța că ceva merită să fie trăit cu adevărat.

8. Dacă nu am timp pentru ceea ce contează, voi înceta să mai fac lucruri care nu contează.

9. Mă iubesc necondiționat. Mă accept pentru ceea ce sunt. Mă iert pentru greșelile făcute. Mă încurajez pentru drumul avut în viață. Mă felicit pentru luptele câștigate.

10. Viitorul poate fi diferit de trecut și de prezent. Eu am puterea de a îl face așa chiar acum.

11. Am răbdare. Pacea va veni la mine la momentul potrivit.

12. Voi face tot posibilul să fiu mai bună, nu să cred că sunt mai bună.

13. Voi fi prea ocupată să lucrez la viața mea că să observ cum este viața altor oameni.

14. Voi vorbi despre mine cu cele mai frumoase cuvinte. Voi fi cel mai mare fan al meu. Voi trăi așa cum vreau să trăiesc. Mă voi bucura de viață cu tot sufletul meu.

