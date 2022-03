'Nu stiu cine sunt'. Ce faci atunci cand nu stii cine esti, ce vrei si care iti este menirea

In timp ce unele persoane sunt sigure pe ele si stiu exact ce isi doresc de la viata, ba, mai mult, au stiut dintotdeauna incotro se indreapta, ceilalti duc o lupta continua pentru a afla cine sunt ei ca indivizi.

De-a lungul anilor, suntem liberi sa experimentam pentru a ne da seama cum si cine vrem sa fim. De aceea, nu este nimeni vinovat si nu e nici de speriat ca odata ajunsi la varsta maturitatii nu mai stim cine suntem.

Spre exemplu, in copilarie ai fost un copil cuminte, in adolescenta te-ai razvratit si ai devenit introvertita, apoi ti-ai dat seama ca stilul nu ti se mai potriveste si iti doresti sa fii o femeie in adevaratul sens al cuvantului. Toti trecem prin fazele astea si asa se ajunge la confuzie – „Nu stiu cine sunt”. Cine sunt? Ce vreau?

Cine ne influenteaza identitatea? Intimitatea, societatea si familia sunt factori care influenteaza felul nostru de a fi. Avem nevoie de intimitate inca de din copilarie, pentru a intra in pielea personajelor care ne plac si pentru a da frau liber imaginatiei. Asta este primul pas spre descoperirea de sine. Mai tarziu, intram in societate si ne dam seama ca nu este atat de usor sa fim acceptati asa cum suntem, motiv pentru care incercam sa ne modelam si sa fim asa cum ni se cere.

