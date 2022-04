Cele 3 mari frici emotionale ale barbatilor, dezvaluite de un barbat

Si barbatii sunt oameni cu nevoie ca ale oricarei fiinte umane. Vor sa se simta iubiti, vor atentie, vor sa fie mangaiati si uneori asigurati ca totul o sa fie bine.

Exista un desen animat care prezinta urmatoarea situatie: in timpul unei furtuni, o fetita fuge in camera fratelui mai mare, speriata de tunete. Si spune: “Mi-e frica, Billy! Te rog, ai grija de mine!”. Inca un tunet se aude cu putere si ambii frati fug in dormitorul parintilor: “Mami, ne este frica! Te rugam, ai grija de noi!”. Tunetul loveste din nou, iar copiii si mama se intorc spre tata: “Tuturor ne este frica, tati! Te rugam, ai grija de noi!”. Tatal se uita catre cer si intreaba: “Hmm.. si de mine cine are grija?!”.

Desi femeilor nu le lipsesc curajul si forta, rolul barbatului de stalp protector si neinfricat este solid stabilit. Insa, in timp ce barbatii par sa faca fata cu usurinta amenintarilor periculoase, alte temeri pun stapanire pe ei si ii tin treji in miez de noapte.

De ce se tem barbatii cel mai tare? Cele trei mari frici ale barbatilor (care nu tin de pericole de moarte) sunt: teama de respingere, teama de a fi lipsiti de valoare si teama de dezamagire. Iar frica ce le aduna pe cele trei este, intr-un final, frica de a esua ca barbat.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta