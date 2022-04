Gryffin face echipă cu OneRepublic pentru 'You Were Love'

În noua piesă Gryffin își confirmă capacitatea de a colabora cu orice artist.

comunicat de presa: Dintr-o chitară lentă și introspectivă, „You Were Loved” devine o explozie de sintetizatoare pline de emoții, armonii vocale transcendente. Solistul de la OneRepublic, Ryan Tedder, cântă despre regret, dar, mai important, despre optimism, trăind cu speranța că drumurile lor se vor încrucișa din nou.

„Sunt extrem de încântat să lansez “You Were Loved”, deoarece această piesă începe o nouă eră pentru muzica mea”, a spus Gryffin. „Colaborarea cu OneRepublic a fost o experiență incredibilă și suntem foarte fericiți că am creat o melodie care se aliniază cu adevărat cu ambele proiecte din punct de vedere al sunetului și versurilor. Simțim că discul este un imn euforic, de vară, care are un puternic nucleu emoțional. Sperăm că toată lumea se bucură de ea la fel de mult cum am făcut-o noi”, a mai adaugat Gryffin.

Născut Dan Griffith, Gryffin a început ca pianist și chitarist cu pregătire clasică. După ce a primit o diplomă de inginerie electrică de la Universitatea din California de Sud, el început să producă muzică, bazându-se în egală măsură pe muzicalitatea sa perfecționistă și pe ingeniozitatea sa capricioasă. Gryffin a făcut progrese în 2016 cu două single-uri care prezintă interpretarea sa melodică a muzicii dance: „Heading Home” cu Josef Salvat (care a ajuns pe locul 1 în topurile Spotify din SUA și Global Viral) și colaborarea cu Bipolar Sunshine, „Whole Heart.

În plus, single-ul său de succes din 2017 și primul disc de platină, „Feel Good”—cu Illenium și Daya—a ajuns pe locul 18 în topurile Dance/Mix Show Airplay. Triumfurile majore ale lui Gryffin includ și „Tie Me Down” cu Elley Duhé, care a ajuns pe locul 2 în Spotify US Viral Chart, pe locul 9 în Global Viral Chart și a fost recent certificat cu discul de platina. În octombrie 2019, albumul de debut al lui Gryffin, “Gravityquickly”, a ajuns pe locul 1 în topul Billboard’s Dance/Electronic Albums.

OneRepublic a fost nominalizat de mai multe ori la premiile Grammy. Membrii trupei sunt: cantaretul Ryan Tedder, chitariștii Zach Filkins și Drew Brown, basistul Brent Kutzle și toboșarul Eddie Fisher. Albumul de debut, “Dreaming Out Loud”, a apărut în 2007, fiind un real succes. Piesa “Apologize” a fost nominalizată la premiile Grammy. Albumul, “Waking Up”, din 2009 a conținut hit-urile: “All the Right Moves,” “Secrets” și “Good Life.” Următorul proiect muzical, “Native”, din 2013 a fost certificat cu discul de platină in SUA, iar melodia “Counting Stars” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și a vândut peste 45 milioane de copii. Melodiile trupei au apărut atât în filme, cât și în seriale celebre. “Start Again” împreună cu Logic a apărut în serialul celor de la Netflix, “13 Reasons Why”, iar “Connection” într-o campanie a celor de Jeep. Piesele “Lose Somebody” împreună cu Kygo si “Wild Life” au putut fi ascultate în filmul Disney+, “Clouds”.

Vizionare placuta