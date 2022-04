Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 18-24 aprilie

Horoscop săptămânal 18-24 aprilie. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în aceasta saptamana minunata a lunii aprilie.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Universul este alaturi de mine si ma insoteste pe acest drum minunat. Fac pasi marunti catre viitor cu zambetul pe buze si cu inima deschisa astfel incat sa se incarce cu energie pozitiva si fericire.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: In mainile mele sta puterea de a alege. In mainile mele sta puterea de a spune "Nu", de a ma pune pe primul loc si de a renunta la lucrurile care nu imi sunt destinate.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Totul este bine in lumea mea. Lucrurile merg minunat. Fericirea exista aici si acum. Imi simt inima impacata, iar sufletul este mai linistit ca niciodata.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu ma grabesc. Iau o pauza si analizez situatia in care ma aflu. Ma folosesc de iubirea adevarata pentru a lua toate deciziile de care am nevoie si pentru a imi continua drumul pe calea destinata mie.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma aflu acolo unde Universul vrea sa fiu. Nu mai lupt impotriva destinului meu. Sunt recunoscatoare pentru tot ce traiesc pentru ca aceste stari, trairi, emotii imi sunt lectii si ma transforma.

Horoscop Fecioara

Mantra ta pentru această săptămână este: Ma iert pentru greselile facute astfel incat sa imi invat lectiile si sa imi continui drumul prin viata. Nu ma mai leg de trecut, ci ma bucur de prezent si sunt nerabdatoare cu privire la viitor.

Horoscop Balanta

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu ma dau batuta. Ma ridic de la pamant, imi invat lectiile si merg mai departe mai puternica decat am fost ieri. Nimic nu ma poate darama. Sunt parte din acest Univers.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericita. Sunt implinita. Am tot ce am nevoie pentru a imi simti sufletul linistit si impacat. Sunt in cel mai bun moment al vietii mele.

Horoscop Sagetator

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu imi mai este teama de nimic. Nu mi-e frica de necunoscut. Ies din zona de confort si invat sa cresc, sa ma dezvolt si sa devin cea mai buna varianta a mea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Indiferent de ceea ce traiesc, aceasta este viata mea - ea se intampla aici si acum. Cultiv in sufletul meu recunostinta, bucurie, liniste si iubire adevarata.

Horoscop Varsator

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu imi este teama sa fac compromisuri pe planurile diferite ale vietii mele. Anumiti oameni si anumite situatii par sa merite tot efortul depus.

Horoscop Pesti

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu incerc sa imi schimb destinul. Daca nu se deschide, atunci acesta este un semn de la Univers ca nu este usa mea. Am rabdare pentru ca in scurt timp voi vedea mai clar drumul pe care trebuie sa merg.

