7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (18-24 aprilie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Astazi este un nou inceput. Ma eliberez de tot ce ma tine de trecut pentru a putea incepe un nou capitol minunat al vietii mele. Ma concentrez pe aici si acum.

Mantră pentru ziua de marti:

Renunt la toate grijile care ma tin in spate. Renunt la toate gandurile care nu imi permit sa traiesc aici si acum. Totul este bine daca invat sa vad ce conteaza cu adevarat in viata.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Nu ma mai grabesc nicaieri. Nu imi mai fortez destinul. Fac un pas in spate si cultiv in sufletul meu rabdarea suprema. Universul stie de ce am nevoie cu adevarat in viata.

Mantră pentru ziua de joi:

Eu creez viata de care am nevoie. Eu sunt la carma destinului meu. Eu aleg ce si cum sa traiesc. Eu invat sa cultiv fericirea in prezent, in clipa de acum.

Mantră pentru ziua de vineri:

Sunt puternica. Am incredere in intuitia mea si merg mai departe. Imi ascult sufletul si iau deciziile pe care inima mea le considera potrivite.

Mantră pentru ziua de sambata:

Universul imi trimite semne ca sunt unde trebuie sa fiu. Sunt aproape sa imi implinesc obiectivele si sa imi vad visurile devenite realitate. Lupt pentru a trai viata pe care mi-o doresc.

Mantră pentru ziua de duminica:

Fac un pas in spate si incetinesc. Nu ma mai grabesc nicaieri, ii permit Universului sa imi arate cat de frumoasa este viata mea aici si acum.

