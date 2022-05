5 Afirmatii vitale pentru sezonul Taurului 

Este momentul sa profitam din plin de sezonul linistit al Taurului pentru ca nu va mai exista un alt moment atat de plin de pace, de fericire si de recunostinta cum este acesta.

Daca ai simtit ca ai nevoie de o scurta pauza, iata ca sezonul Taurului este in sfarsit aici pentru a iti oferi acel moment dulce de odihna si relaxare.

Am inceput deja sa ne relaxam si sa intram in starea boema a Taurului. Fie ca am iubit sau am urat focul si scanteia sezonului Berbec, cu totii avem nevoie de echilibru in viata noastra, iar aceasta perioada este aici pentru a inclina balanta inapoi in favoarea stabilitatii si a linistii interioare.

Iată care sunt afirmațiile care ne pot ajuta să fim în ton cu Taurul în următoarea perioadă:

1. "Vad frumusete peste tot. Lumea aceasta este minunata. Traiesc in abundenta si atrag tot ce este special in viata mea."

O parte din puterea Taurului este faptul ca recunoaste frumusetea din toate aspectele vietii. De aici capata reputatia ca iubeste cele mai frumoase lucruri - deoarece recunoaste calitatea atunci cand o vede. Insa, mai mult decat atat, Taurul reuseste sa recunoasca frumusetea peste tot - indiferent de situatie. Un Taur se poate bucura mai mult ca oricine de un apus, de gustul unei cafele puternice, de zambetul unei persoane straine, de imbratisarea unui om drag.

Fa-ti un obiectiv in aceasta perioada, si anume invata sa vezi frumusetea acolo unde exista.

2. "Imi permit sa fiu libera. Imi permit sa ma bucur de viata. Imi permit sa fiu fericita. Imi permit sa fac lucrurile care imi pun zambetul pe buze."

In aceasta perioada Taurul te invata sa te bucuri de timpul tau liber - acesta este un act incredibil de iubire de sine pe care tot mai putine persoane il fac. Nu te lasa absorbita in griji, probleme, stres si nu ii permite vietii sa te puna la pamant. Concentreaza-te pe ceea ce conteaza cu adevarat. Viata nu este perfecta, insa fericirea exista non stop in sufletul tau.

3. "Iubirea mea este contagioasa. Ofer dragoste la fiecare pas si o primesc cu bratele deschise atunci cand o vad indreptandu-se catre mine."

Condus de Venus, planeta iubirii si a frumusetii, Taurul este bine familiarizat cu dragostea. Romantic incurabil, acesta traieste pentru a iubi si a fi iubit.

Permite acestei energii sa curga in interiorul tau in acest sezon, sa iti umple sufletul si sa iti permita sa gasesti iubirea adevarata ce se ascunde in sufletul tau.

4. "Sunt bine cu mine. Gasesc confort in lucrurile marunte. Linistea ma inconjoara cu fiecare pas pe care il fac."

Zodia Taur este cunoscuta pentru linistea interioara pe care o are. Iubeste confortul si rutina - iar in aceasta perioada ai si tu ocazia sa inveti sa accepti sa iti traiesti viata cat mai simplu, bucurandu-te de ceea ce ai, de linistea care vine cu rutina si de victoriile marunte.

5. "Fac un pas in spate si ii permit Universului sa imi arate drumul in viata. Sunt o forta a optimismului."

Desi Taurul nu iubeste schimbarile, stie sa fie optimist intotdeauna si sa gaseasca ceva frumos chiar si in cele mai intunecate momente. Invata sa fii cu zambetul pe buze si sa cultivi recunostinta in viata ta astfel incat sa atragi energia pozitiva in jurul tau.

foto main Polimen, Shutterstock

